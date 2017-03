Olümpiamängude ajaloo kõige dekoreerituim sportlane Michael Phelps arvab, et pole kunagi osalenud võistlusel, kus kõik sportlased oleks dopingust puhtad.

"Ma ei usu, et ma olen osalenud rahvusvahelisel võistlusel, kus kogu stardinimekiri on puhas," vahendab BBC Sport Phelpsi sõnu.

Phelps esines teisipäeval Esindajekoja ehk kongressi alamkoja ees, kus oli arutlusel dopinguvastase võitluse parandamine. Teema on laual seetõttu, et USA valitsus on üks Maailma Antidopingu Agentuuri olulisemaid rahastajaid ning saab otseselt kaasa aidata dopinguvastase võitluse tõhustamisele.

Karjääri jooksul 23 olümpiakulda võitnud Phelps lisas: "Olen karjääri jooskul korduvalt mõnda sportlast pettuses kahtlustanud ning mõnel juhul on need kahtlused ka kinnitust leidnud. Arvestades, kui palju mind ja teisi testitud on, on mul raske seda mõista."

Esindajatekoja ees käis aru andmas ka endine USA antidopingu juht Travis Tygart, kes mõistis hukka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsuse mitte määrata Venemaa sportlastele Rio de Janeiro olümpial kollektiivne võistluskeeld.

"Vähemalt kahed olümpiamängud olid korrumpeerunud ning suurel hulgal Venemaa sportlastel lubati Rios võistelda ilma usaldusväärse dopingukontrollita," ütles Tygart. "Kui see hetk saabus - hoolimata hulganisest tõendusmaterjalist ning antidopingu juhtide ja puhaste sportlaste valjuhäälsest vastuseisust -, otsustas ROK Venemaa olümpiakomitee Riosse avasüli vastu võtta."