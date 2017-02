Ajaloo edukaim olümpiasportlane, 23-kordne olümpiavõitja Michael Phelps asub USA Kongressi komitee ette dopinguvastase võitluse kohta tunnistusi andma.

Lisaks Phelpsile annavad ütlusi näiteks ka kuulitõuke olümpiavõitja Adam Nelson ning USA Antidopinguagentuuri tegevjuht Travis Tygart. Ürituse eesmärgiks on dopinguvastase võitluse tõhustamine ning uute viiside leidmine, kuidas dopingu levikut spordis tõkestada.

Phelps on varem korduvalt dopinguteemadel jõuliselt sõna võtnud. "On kurb, et tänapäeva spordis üldiselt lubatakse sportlased, kes on dopinguga vahele jäänud - mõned isegi mitu korda -, karistuse kandmise järel tagasi starti. See on kurb, et sellised inimesed võivad endiselt olümpiamängudel võistelda," rääkis 31-aastane Phelps Rio olümpial, kui sinna lubati võistlema venelannast ujuja Julia Jefimova.