Maailma ujumistipud kaebasid rahvusvahelise alaliidu kohtusse

Põhjuseks asjaolu, et FINA ei luba ujujatel osaleda alternatiivse liiga ISL jõuproovidel, kus auhinnarahad on kopsakamad kui FINA egiidi all toimuvatel võistlusel.

ISL tühistas detsembrisse planeeritud Torino jõuproovi, kuna FINA ähvardas kõiki osalejaid karmide sanktsioonidega. Sportlastele see mõistagi ei meeldinud. Nad on seisukohal, et nende igapäevane panustamine võiks sisse tuua suuremaid auhinnarahasid. Rahvusvaheline alaliit ei tohiks neil keelata osalemist alternatiivsete profiliigade jõuproovidel.

Sarnase temaatikaga seisid mullu silmitsi Hollandi kiiruisutajad, kes läksid samuti rahvusvahelise alaliidu (ISU) vastu kohtusse ja said võidu, vahendab NBCSports.