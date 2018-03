Leedu imelaps hakkab treenima koos Eesti ujujaga

Londoni olümpiamängudel 15-aastaselt kuldmedali võitnud leedulanna Ruta Meilutyte on kolimas Lõuna-Californiasse, et treenida Dave Salo käe all, kes juhendab ka Eesti parimat seliliujujat Ralf Tribuntsovi.

Enda parimad tulemused ujus Meilutyte Inglismaal Plymouthis treenides, kus kaks aastat veetis ka Kregor Zirk, kirjutab Priit Aaviku ujumisblogi. Pärast koostöö lõppemist Jon Ruddiga on leedulanna aga otsinud sobivat paika treenimiseks.

Pärast eelmisel kevadel Plymouthist lahkumist treenis Meilutyte esmalt kodumaal Paulius Andrijauskase käe all, kes on endine Leedu olümpialane ja alaliidu asepresident. See koostöö aga ei kestnud kaua ning leedulanna treenis mõned kuud Austraalias, kuid seegi variant talle ei sobinud. Nüüd on endine maailmarekordiomanik siirdumas Lõuna-Californiasse kus tema juhendajaks on saamas Ralf Tribuntsovi treener Dave Salo.

"Ma proovisin erinevaid variante ning Lõuna-California variant on nendest parim," sõnas Meilutyte. "Ma harjutasin seal mõned nädalad ning kõik on väga hea. Samuti on mulle tähtis, et treeneril oleks palju kogemusi rinnuliujujatega ning seega tundus see valik mulle õige."