Eesti ujumistalent Kregor Zirk läheb veebruaris Türki, et uurida sealse profitiimi olusid.

"Veebruari lõpus on meil plaan minna Türki ühte profitiimi vaatama ja uurima minna, kas süsteem talle sobib või mitte," teatas 17-aastase Zirki treener Kaja Haljaste ETV spordiuudistele.

Profikarjäär Türgis või kuskil mujal algab sügisel, sest enne lõpetab Zirk õpingud Inglismaal. "Praeguse plaani järgi tuleb 22. juulini veel Inglismaal olla. Seni, kuni on võimalik seal veel treenida juba makstud raha eest, sealt läheb otse MM-ile ja enne on veel juunioride EM, mis on Kregori jaoks kindlasti väga olulise tähtsusega."

Detsembris ütles Zirk Delfile ja Eesti Päevalehele, et valib veel Euroopa profigrupi, mõne Austraalia klubi või USA ülikooli vahel.

"Hetkel on kolm varianti: kas otsida Euroopast profigrupp, siirduda Austraaliasse tugeva klubi juurde või liituda USA-s mõne ülikooliga. USA-sse minek on hetkel kõige vähem tõenäolisem, kuna seal treenitakse ja võisteldakse lühikeses basseinis (22 m), minu eesmärk on aga ikkagi pika basseini tiitlivõistlustel läbi lüüa," ütles ta.