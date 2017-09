Kregor Zirk külastab Eesti koole: ujumisoskus on sama tähtis nagu lugemine

Täna ja homme kohtub tippujuja Kregor Zirk Eesti koolides lastega ja räägib ujumisoskuse vajalikkusest ning oma kogemuse läbi sellest, milliseid võimalusi ujumisoskus elus juurde annab.

“Sellised koolikülastused on väga olulised just seetõttu, et motiveerida lapsi ujuma õppima sedasi, et nad vees hakkama saavad. Ujumisoskus on sama tähtis nagu lugemine, ilma milleta lihtsalt ei saa. Ujumisoskus on ühtlasi elupäästev oskus, millest on kasu ka väljaspool võistlusujumist,” räägib Zirk.

Kregor sõidab küll juba 16. septembril Türki profiklubiga Energy Standard treenima, kuid enne seda on tal kavas veel rääkida ujumisoskusest Viljandi Jakobsoni ja Järveküla koolides.

Täna kohtub ta Järveküla kooli lastega ja teeb kaasa ka teise klassi ujumistunni, kus näitab lastele ette ujumisoskuse põhielemente, mida lapsed saavad temaga koos katsetada.

Homme külastab Zirk Viljandi Jakobsoni kooli.