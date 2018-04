Kes on Eesti ujumisrekordi püstitanud 18-aastane multitalent Aleksa Gold?

Sellel hooajal on Aleksa keskendunud põhiliselt kahele tippvõistlusele. Üheks nendest oli Kanada meistrisvõistlused, kus Gold 200 m seliliujumises Eesti rekordi ujus. “Ma olen sel aastal väga kõvasti treeninud, nii et minu ujutud aeg ei olnudki väga suur üllatus,” rääkis Gold. “Ma teadsin, et suudan nii kiiresti ujuda, aga arvasin et ujun selle aja pigem selle aasta lõpus.” Teine võistlus, millele Gold sellel aastal keskendub, on Euroopa meistrivõistlused.

Pärast EM-i loodab Gold ka Eestit külastada, et oma siinseid sugulasi näha. Eriti meeldib talle just Tallinna vanalinn ning neiu loodab, et ehk õnnestub tal sel aastal tervelt kuu aega Eestis veeta nagu eelmise külastuskorra ajal 2016. aastal.

Gold on lisaks ujumisele ka kiire jooksja. Novembris toimunud Kanada krossijooksu meistrivõistlustel võitis ta 4 km jooksus hõbemedali. Ühtlasi on Gold juunioride arvestuses üks parimaid Kanada krossijooksjaid.