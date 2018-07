Kas rumalaim tippsportlane? Läbi aegade ühele edukamale ujujale ja kuuekordsele olümpiavõitjale määrati dopingureeglite rikkumise tõttu pikk võistluskeeld

Aastate jooksul olümpiamängudelt kuus kuldmedalit ja kokku 12 medalit võitnud Lochte soovib enda sõnul osaleda kindlasti 2020. aasta Tokyo mängudel.

Pikas basseinis on ta kokku võitnud 18 ning lühikeses basseinis 21 MM-tiitlit.

Järjekordse eksimuse järel tõstatati mitmel pool küsimus, kas Lochte puhul on tegemist läbi aegade ühe rumalama tippsportlasega, kes oskab endale ise pidevalt probleeme kaela tõmmata.



And here’s the (quickly deleted) post that probably ended a career. Safe to assume that Ryan Lochte hadn’t been following Samir Nasri’s attempts to rediscover his best form. pic.twitter.com/vEk6F0sqlC