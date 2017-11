Kaks aastat tagasi õnnetult näpu kaotanud ujuja sattus halvale teele: kohus tunnistas noormehe süüdi huuletubaka suures koguses käitlemises

Kaks aastat tagasi Aura veekeskuses ujumisvõistlustel defektse stardipuki tõttu näpuotsa kaotanud ujuja Robert Roose (21) mõisteti täna koos isa Aloga Tartu Maakohtus süüdi tubakatoodete käitlemise korra rikkumises.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt käitles Alo Roose käesoleva aasta 17. mail Valgamaal Õru vallas suures koguses huuletubakatooteid, mis olid maksumärgiga märgistamata ja nõuetele mittevastavates müügipakendites. Kokku käitles süüdistatav 16 pappkastis 63,36 kilogrammi huuletubakat.

Robert Roose käitles Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi käesoleva aasta 14. juunil Valga lähistel suures koguses huuletubakatooteid, mis olid samuti maksumärgiga märgistamata ja nõuetele mittevastavates müügipakendites. Kokku käitles süüdistatav kaheksas pappkastis 32,64 kilogrammi huuletubakat.

Sellega panid mõlemad mehed toime keelatud tubakatoodete suures koguses hoidmise ja edasitoimetamise kaubanduslikul eesmärgil ning rikkusid tubakatoodete käitlemise korda.

Alo Roosele mõistis kohus viie kuu pikkuse tingimisi vangistuse üheaastase katseajaga. Robert Roosele mõisteti 2000-eurone rahaline karistus, mille ta peab tasuma ühe kuu jooksul alates otsuse jõustumisest.

Menetluskuludena tuleb Alo Roosel tasuda 753 eurot ja Robert Roosel 777 eurot.

Mõlemad süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata.

Robert Roose tuli sel suvel Eesti meistrivõistlustel meeste 100 meetri liblikujumises pronksile, samuti võitis ta teateujumistes veel kolm pronksmedalit. Noorteklassidest on Roosel kodus 16 Eesti meistrivõistluste kuldmedalit.

Maksimaalseks karistuseks viieaastane vangistus

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellepi sõnul on huuletubaka suures koguses käitlemine ebaseaduslik. „Huuletubakas on seaduse järgi mittesuitsetatav tubakatoode, mille suures koguses käitlemine on Eestis keelatud. Välismaalt Eestisse suures koguses huuletubaka toomise või tellimise eest võib kohus karistada kuni viieaastase vangistusega, kuna sellisel juhul on tegu tubakatoodete käitlemise korra rikkumisega,“ ütles Lellep.

„Antud juhul olid mõlema kriminaalasja süüdistatavad varasemalt kriminaalkorras karistamata, mistõttu täidavad nii tingimisi vangistus kui rahaline karistus karistamise eesmärgi,“ lisas prokurör.

Kohtueelse menetluse viis läbi Maksu- ja Tolliamet Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.