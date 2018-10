Ivan Štšeglov ujus noorte olümpial Eesti rekordi

Štšeglovi sõnul oskas ta Eesti rekordit täna oodata, sest uskus, et on selleks võimeline. “Mõtlesin eile õhtul magama minnes eesseisva võistluse peale ja seadsin eesmärgiks Eesti täiskasvanute rekordi. Uskusin, et suudan seda. Olen eelujumisega väga rahul ja ära see ei väsitanud – jõudu veel on ning ootan õhtut. Rekordi üle on hea meel, aga praegu hoian emotsioone tagasi, sest pean keskenduma õhtusele finaalile,” rääkis 18-aastane Štšeglov.

Eelmine 200m seliliujumise Eesti täiskasvanute rekord - 2.02,67 - kuulus Andres Olvikule ning juunioride rekord - 2.03,01 - oli Ivan Štšeglovi enda nimel.

Täna alustavad Buenos Aireses noorte OM-il võistlemist veel Eesti vibulaskja Hendrik Õun ning kergejõustikus vasaraheitja Annika Kelly.