Homme algavad ujumise pikaraja Euroopa meistrivõistlused

“Sain pikas basseinis trenni teha, mis on väga tähtis. Treeningud sujusid hästi ja tunnen, et olen Euroopa meistrivõistlusteks valmis,” rääkis Tribuntsov, kes käis EM-i eelselt treeninglaagrites nii Slovakkias kui ka Horvaatias, lisades: “kui ma poolfinaali ei jõua, siis on see minu jaoks suur pettumus.” Ralfi esimene start ehk 50 meetrit selili toimub juba homme.

Olime üle kuu aja laagris. Esialgu treenisime Slovakkias kaks nädalat, seejärel käisime kontrollvõistlusel Sloveenias ning edasi läksime Horvaatiasse, kus lihvisime ja ajastasime vormi,” rääkis enda ettevalmistusest rinnuliujuja Martin Allikvee, lisades “See EM tuleb üks tugevamaid läbi aegade, aga olen sellegipoolest seadnud endale eesmärgiks saada poolfinaali.” Ka Martini klubikaaslase Maria Romanjuki ettevalmistus möödus Sloveenias ning Horvaatias laagris olles. “Ma loodan, et laagritest oli kasu ja kindlasti annan endast EM-il parima. Ideaalis tahaksin muidugi ujuda isiklikke rekordeid,” rääkis Romanjuk.

Eestlaste esimesed stardid selleaastasel EM-il toimuvad juba 3. augustil.

3. augusti hommikuse osa stardid (Eesti aja järgi):

Loe veel

kl 11:50 – 400 m vabalt: Kregor Zirk

kl 12:18 – 50 m vabalt: Kertu Kaare ja Kertu Ly Alnek

kl 12:31 – 50 m selili: Ralf Tribuntsov, Karl Johann Luht, Armin Evert Lelle ja Marko-Matteus Langel

kl 12:41 – 100 m liblikat: Margaret Markvardt ja Gerda Pak

kl 12:53 – 100 m rinnuli: Martin Allikvee

kl 13:11 – 4×100 m vabalt: Eesti naiskond

kl 13:22 – 4×100 m vabalt: Eesti meeskond