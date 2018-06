Esmaspäevast kolmapäevani Delfi TV-s | Tartus leiavad aset 99. Eesti meistrivõistlused ujumises

Oodata on põnevat võistlust, mida on võimalik jälgida nii Aura Veekeskuses kohapeal kui ka Delfi TV ahendusel live-ülekandena. Otseülekannet kommenteerivad endised tippujujad – Martin Liivamägi, Martti Aljand, Andres Olvik ja pole välistatud, et nendega liitub ka üllatuskülalisi.

Eelmisel aastal ujuti kõik võistlusalad v.a. 50 meetrised distantsid otseste finaalidena, kuid sellel aastal viiakse võistlused läbi eelujumiste ja finaalidena:

50 m ja 100 m distantsidel toimuvad A ja B finaalid (absoluutarvestuses)

200 m distantsidel toimuvad A finaalid (absoluutarvestuses)

400 m, 800 m, 1500 m distantside kiiremad vahetused ujutakse õhtustes osades

Hommikuste osade ajal on eelujumised ning õhtuste osade ajal finaalid. Noorte ja juunioride vanuseklassi paremusjärjestus selgitatakse välja eelujumiste põhjal.

Stardinimekirjad

Ajakava