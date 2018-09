Eestlane tegi ajalugu ning ujus 14 tunniga üle La Manche'i väina

Ligikaudu 60 kilomeetri läbimine võttis tal aega 14 ja pool tundi, kirjutab ERR Sport. See on osa mehe plaanist ületada seitse maailmamerede raskeltületatavat väina. Oma pingutused pühendab ta heategevusele diabeedihaigete laste toetuseks.

"Ausalt öeldes üliõnnelik, aga kuna väsimus on nii suur, siis ega praegu mingit õnnetunnet eriti ei ole, see tuleb natukene hiljem kindlasti," ütles Daaniel teda Prantsusmaa rannal oodanud "Aktuaalse kaamera" reporterile Epp Ehandile.

Mis kõige rohkem raskust valmistas, külm vesi või hoovus? "Mõlemad olid väga rasked, see on täitsa imekspandav, et ma siin Prantsusmaal seisan," tunnistas Daaniel.

Varasemalt on ta edukalt ujunud üle Gibraltari väina Euroopast Aafrikasse ning Saint Catalina väina Los Angelese lähedal.