Eestit esindab universiaadil väliseestlasest ujuja, kes tuli avalikult kapist välja

Eesti koondist esindab augustis Taipeis toimuval universiaadil 21-aastane ujuja Ayrton Kasemets, kellel on nii Eesti kui ka USA kodakondsus.

Chicagos üles kasvanud Kasemetsa teeb eriliseks tõsiasi, et mees tuli juba 2014. aastal kapist välja ning temast saab esimene avalikult gei sportlane, kes Eestit universiaadil esindanud, kirjutab estonianworld.com.

"Olen alati tahtnud rahvusvahelisel tasandil võistelda ning need mängud on suurepärane viis, kuidas oma riiki ja ülikooli esindada," sõnas Kasemets chicago.gopride.com-ile. "Olen väga uhke, et mind on koondisesse arvatud. Olen juba aastaid sellisel tasemel võistlemisest unistanud."

Tõnis ja Ilona Kasemetsa poeg õpib Missouris Oaklandi ülikoolis ning tema trumbiks on rinnuliujumine. Kasemetsa 200 jardi (u 182 meetrit) rinnuliujumise rekord on 2.00,60 - võrdluseks, Eesti rekord 200 meetri rinnuliujumises on Martin Liivamägi nimel (2.06,43).

Kasemets tuli avalikult kapist välja 2014. aastal kirjutatud artiklis.