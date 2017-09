Eesti tippujuja tõmbas noorelt karjäärile joone alla

Eestit mitmel tippvõistlusel esindanud Pjotr Degtjarjov teatas sotsiaalmeedias, et lõpetab karjääri vaid 24-aastaselt.

"Tahan Teile teada anda, et lõpetan oma ujumiskarjääri. Otsus ei tulnud kergelt, kuid enda hingerahu taastamiseks pean ma selle sammu ette võtma," kirjutas ta Facebooki postituses.

"Päris pikalt on mul olnud vaimselt väga raske ning motivatsioon kadus iga päevaga aina rohkem ja põhjust miks edasi teha oli aina raskem leida. Ma lootsin, et suvepuhkus ning ujumisest eemal olek paneb asjad tagasi paika ning saan jätkata edasi uute jõududega. Kahjuks ei toiminud see nii nagu ma lootsin ning basseini tagasi naastes oli mul veelgi raskem olla. Iga tõmme, iga meeter nõudis nii palju pingutust ja ma sain aru, et ma kaotan rohkem kui saavutan."