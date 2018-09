Eesti rekordiomanik lõpetas tegevsportlase karjääri

“Iga sportlase eesmärgiks on olümpiale pääsemine ja seal võistlemine. Tokyo tuleb aina lähemale, kuid normid on väga kõrged ning seetõttu tundub pääs olümpiale minu jaoks võimatu," vahendas Eesti Ujumisliit Gerda Paki sõnu. “Saan peagi 25-aastaseks ja kuna olümpiale pääs on võimatuks muutunud, siis puudub mul motivatsioon ujumiskarjääri jätkamiseks," lisas Pak.

Enda suurimaks saavutuseks peab Gerda Pak Eesti rekordi parandust. “Parandasin 200 meetri liblikujumises kolmel korral Eesti rekordit ja sain Eesti meistritiitleid. Kindlasti oli suur saavutus ka Euroopa meistrivõistluste normatiivi täitmine ning seal kahel korral võistlemine,” räägib Pak.

Pak on viimased aastad Itaalias treeninud, kuid plaanib oktoobris tagasi Eestisse kolida.”Sooviksin oma haridusteed ülikoolis jätkata,” räägib neiu, lisades: “Itaaliat ma päris ära ka ei unusta, kui võimalus tekib, siis hakkan kindlasti sõpradel külas käima.”