Eesti parim seliliujuja lühiraja EM-il ei osale

Viimasel kahel korral Euroopa lühirajaujumise meistrivõistlustel finaali jõudnud Ralf Tribuntsov tänavu detsembris Taanis Kopenhaagenis toimuval võistlusel starti ei tule.

Peagi 23-aastaseks saav Tribuntsov õpib ja treenib juba neljandat hooaega USA-s Lõuna-California ülikoolis (USC) ning koolieksamite tõttu lühiraja EM-il osaleda ei saa, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

Eestlane on lühiraja EM-idel olnud vägagi edukas - ta pääses 2013. ja 2015. aastal 100 m seliliujumises finaali ning on kahel korral väga lähedal olnud finaalile ka 50 m seliliujumises. Poolfinaalidesse on ta pääsenud ka 50 m ja 100 m vabaltujumises.

Tribuntsov on 50 m ja 100 m seliliujumise rahvusrekordi omanik vastavalt aegadega 23,59 ja 51,12. Eestlase puudumisega saab suure tagasilöögi ka meeste teatenelik, kes möödunud korral 4x50 m kombineeritud teateujumises finaali pääses.