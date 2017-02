Austraalia üks läbi aegade edukamaid ujujaid, kolmekordne olümpiavõitja ning 17-kordne maailmameister Grant Hackett rahustati politsei poolt maha, kui ta oma kodus märatsema hakkas.

36-aastasel Hackettil on viimasel ajal olnud probleeme retseptiravimite ning vaimsete häiretega ning mehe isa kutsus politsei, kui endine ujuja oli kontrollimatult karjuma ja rajutsema hakanud.

"Grantil on meditsiiniline probleem ning see lõi täna hommikul välja," sõnas Hacketti isa Neville kohalikule meediale. 197 cm pikkust ujujat politsei pikemalt kinni ei pidanud.

"Ta on väga suur ja tugev, kui ta närvi läheb. Me teadsime, et tal on kohe ravi vaja, kuid me ei saanud temast jagu, seega kutsusime appi politsei," selgitas isa.

Hacketti vend Craig tõdes, et kogu pere on endise tippatleedi pärast tõsises mures. "See ei ole Grant Hackett, vaid hoopis keegi teine. Ma ei tunne seda inimest, mu ema ja isa ei tunne seda inimest. Tema keha on alles, kuid tema mõistus ja hing ei ole enam seal."

Üle kümne aasta 1500 meetri vabaujumises võitmatuna püsinud Hackett lõpetas sportlaskarjääri juba aastal 2008, kuid üritas hiljuti ebaõnnestunult tagasitulekut, et Rio olümpiale pääseda. Varem on mees tunnistanud, et on olnud sõltuvuses unerohtudest.