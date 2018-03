93-aastane Venemaa taliujuja viis Tallinna MM-ilt koju pronksmedali

Tallinnas Admiraliteedi basseinis jätkuva taliujumise MM-i kolmandal võistluspäeval tuli starti MM-i vanim osaleja, 93-aastane venelanna Anna Semenova, kes 80 ja vanemate naiste seas võitis pronksmedali.

Täna oli kavas üks ala, 25 m vabalt, kus osales 417 ujujat. Kõige kiiremat aega näitas taas valgevenelane Jaroslav Pronin 11,26-ga, eestlastest olid oma vanuseklassis kiiremad Eve Virkkunen (45-49-aastased), Sirje Eirand (55-59-aastased), Silvia Kruusla (65-69-aastased), Eha Lilienthal (70-74-aastased), Martin Meier (15 ja nooremad), Armin Evert Lelle (15-19-aastased), Konstantin Goldberg (45-49-aastased), Artur Tikkerbär (55-59-aastased) ja Eino Kirss (80 ja vanemad).

Kokku on eestlased kolme võistluspäevaga võitnud 36 kuldmedalit.

Homme algab võistluspäev taas kell 10, kavas on 25 m rinnuliujumine, kus on stardis koguni 699 ujujat. Laupäeval on aga kõik oodatud kaasa elama 50 m rinnuliujumisele ning põnevatele ja fantaasiarohketele teateujumistele.

Iga päev kell 12, kell 14 ja kell 16 on B-basseinis võimalik ujuda ka ilma ajavõtuta. Taliujumise MM, mis kuulub Eesti Vabariik 100 spordiprogrammi, kestab Tallinnas laupäevani.