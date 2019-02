19-aastane Eesti paraujuja naaseb Araabiast nelja kuldmedaliga, Tokyo olümpia on käega katsuda

Kaugel toimunud suurel paraspordi festivalil IWAS World Games kus lisaks ujumisele peeti veel kuue spordiala mõõduvõtud oli Kaul suurepärases hoos võites neljast stardist neli kuldmedalit. "Hooaja esimene pika basseini (50m) võistlus, et tulemused midagi erilist ei olnud, aga jään rahule," sõnas aprillis 20. sünnipäeva tähistav ujuja Kalevi Ujumiskooli pressiteate vahendusel.

Kaul jäi konkurentidele püüdmatuks 50m vabalt-, 50/100m selili- ja 200m kompleksujumises. Parim tulemus multiklassi punktitabeli järgi sündis 50m vabaltujumises kus ta läbis basseinipikkuse ajaga 30.54. Samal distantsil võitis igapäevaselt Kalevi Ujumiskoolis treeniv sportlane ka 2017. aasta lõpus paraujumise MM-il pronksmedali. "Ühtegi ujumist eraldi ei oskagi välja tuua, aga olen pigem rahul, et võtsin rohkem alasid kui tavaliselt ja sain seda võistlust teha nagu treeningvõistlust," analüüsis Kaul.

Kiidusõnu jätkus tal ka korraldajamaa kohta: "Araabia Ühendemiraadid jättis väga hea mulje, vastuvõtt oli väga soe ja oli tore vahepeal soojemasse kliimasse minna."

Eesmärgiks Tokyo paraolümpimängud

Kuigi Kaul täitis 2016. aastal Rio paraolümpiamängude A-normatiivi, siis alaliidu tegemata töö tõttu jäi tal seal startimata. Nüüd on Kaul tõusnud Eestis esinumbriks ning Tokyo mängud on käega katsutavad. "Tänavuse hooaja tähtsaim võistlus on suvine MM ja juuni alguses planeeritud MK-etapp Saksamaal kus eesmärgiks püüda Tokyo OM-i normatiivi," sõnab 19-aastane ujuja. "Enne neid võistlusi on kevadel veel planeeritud välislaager ja aprillis Soomes toimuv võistlus."