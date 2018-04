18-aastane Eesti ujuja püstitas Kanada meistrivõistlustel rekordi

18-aastane Aleksa Gold osales lõppenud nädalavahetusel Kanada meistrivõistlustel, püstitades Eesti rekordi 200 m seliliujumises ning näidates vabaltujumise distantsidel kiirust, milleni pole jõudnud ükski Eesti naisujuja viimased kümme aastat.

Goldi säravaim esitus sündis 200 m seliliujumises, kus ta parandas kahel korral Eesti rekordit ja viis tippmargi 2.14,42 peale, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

Pärast seliliujumise rekordit tõestas Gold, et on hetkel ka Eesti parim naisujuja vabaltujumises. Ta ujus 200 m vabalt Eesti kõigi aegade teise tulemuse 2.01,67. Temast kiiremini on seda distantsi läbinud vaid rekordiomanik Elina Partõka (2.00,64) ning seda aastal 2008.

Kuid selle suurepärase ujumisega Goldi etteasted ei piirdunud. Ta näitas, et on heas hoos ka 100 m vabaltujumises, viies enda tippmargi 56.09 peale.

Igapäevaselt Kanadas treeniv Gold on valinud ka Eesti spordikodakondsuse, mis tähendab, et ta on osalemas ka augustikuus toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel kus ta äsja täitis ka A-normatiivi 200 meetri seliliujumises.