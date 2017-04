Võigas video: Leho Pent vigastas kätt ja kukkus pikali

Tõstmise EMi siiani üks valusamaid vaatepilte oli Leho Pendi kolmas rebimise katse, mis lõppes tõsise traumaga.

Kangil oli raskus 162 kg ehk tegu olnuks isikliku rekordi kordamisega. Alar Seimi õpilane sai selle sirgetele kätele ja hakkas kükist püsti tõusma, kuid küünarnukist käis raks läbi ning ta pidi raskuse maha pillama. Areenile jooksid kohe viis kettavahetajat, kes seisid müürina sportlase ja publiku vahele, et valusat vaatepilti varjata. Pent viidi kiirabiga haiglasse, kus tuvastati, et tegu on tõenäoliselt parema küünarliigese rebendiga.

Elus korduvalt palju ränkasid vigastusi – sealhulgas mõlema küünarliigese trauma – üle elanud Pent kahetses, et ei saanud tehtud tööd realiseerida tulemuseks. „Vorm oli väga hea. 160 kilo rebides oli väike kartus sees, et midagi juhtub. Kolmandaks katseks võtsin ennast kokku, sain raskuse pea kohale ja siis käis raks. Valu oli suur. Haiglas anti valuvaigisteid, kuid ega need mõjunud,“ rääkis Pent, kes läheb Tallinnas MRT-uuringule ja saab seejärel täpsema diagnoosi. Tõenäoliselt ei saa ta tõstmisega tegeleda kolm kuud.

Kehakaalus kuni 94 kilo tuli Euroopa meistriks venelane Adam Maligov (180 kg ja 208 kg), teiseks ukrainlane Dmitro Tšumak (174 kg ja 214 kg) ja pronksi võitis leedulane Aurimas Didzbalis (181 kg ja 205 kg). Võistluse tase oli tugev, isiklik rekord 356 kilo andnuks eestlasele alles 14. koha.

Pent sai rebimise avakatsel kirja 155 kg, teisel katsel ei saanud jagu 160 kilost ja kolmandal üritas 162 kilo ja vigastas kätt. Videos on tema katsed, kui algusest on kulunud 32.10, 36.30 ja 38.30.