VIDEO: Seimi sooritus Spliti EMi treeningsaalis ajas vaatajatele hirmu nahka

Eesti parim tõstja Mart Seim on juba Splitis, kus toimuvad tõstmise Euroopa meistrivõistlused. Tema etteaste on laupäeval.

Erinevalt mitmest rivaalist ei hakanud Seim EMi treeningsaalis väga suuri raskusi rebima ja tõukama. Ta rebis eelmisel nädalal Eestis 170 kilo ja tõukas 220 ning rohkem enne võistlust nii tõsist pingutust ei tee. Küll aga hoiab ta keha toonuses raskete kükkidega. Hookgrip postitas oma Facebooki lehele video, kus teiste sportlaste hulgas teeb Seim 310 kiloga justkui möödaminnes kaks täiskükki. Saidi külastajad on soorituse kergusest vaimustatud.

„Kas Mart kükib tühja kangiga? Nii vähemalt tundub,“ kirjutas üks raskejõustiku fänn.

„See (video) viimane kutt jätab mulje justkui polekski raskusi peal. Hirmutav,“ nõustus teine.

„Ebareaalne,“ kommenteeris kolmas.

Hookgrip viskas veidi nalja ka ja kirjutas video juurde, et Seim kasutas samu defektiga kettaid, mida Laša Talahhadze, kui ta treeningsaalis 195 kilo imekergelt rebis. Ketastel mõistagi mingeid defekte ei olnud, lihtsalt meeste sooritused oli nii muljetavaldavad, et pani kahtlema, kas kettad kaaluvad ikka nii palju, nagu neile peale on kirjutatud.

Tegelikult pole 310 kilo Seimi puhul veel mingi supervormi näitaja, ta on varem teinud 320kiloga koguni kümnese seeria ja mehe rekord on 400 kilo! Samas ei tasu EMi eel ootusi üles kütta, sest seal võisteldakse ikka klassikalises tõstmises ja medali eest võitlus läheb väga keeruliseks. Kohal on ju kogu Rio da Janeiro olümpia esinelik (grusiinid Laša Talahhadze ja Irakli Turmanidze ning armeenlased Gor Minasjan ja Ruben Aleksanjan) ning Venemaa koondise võistluskeelu tõttu olümpialt eemale jäänud Ruslan Albegov.

Talahhadže rebis treeningul väga kergelt 195 kilo – nagu see oleks takutuust – ja tõukas 220. Aleksanjan tõukab selles samas videos üles 220 kilo. Registreerimisel pani kõige suurema algraskuse Talahhadze (450 kilo), järgnesid Aleksanjan ja Minasjan (440 kg), Turmanidze (435 kg), Seim ja Albegov (430 kg) ning ukrainlane Oleg Prošak (425 kg). Enne võistlus tohib algraskust langetada 20 kilo võrra. Olümpial seitsmendaks jäänud Seim alustab Splitis võistlust ilmselt rebimises 180 ja tõukamises 235 kilost.

Seim astub videos ülesse kaheksanda sportlasena.

Talahhadze (järjekorras kaheksas sportlane) rebib väga kergelt 195 kilo.