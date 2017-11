VIDEO | Iraanlased lasid MMi eel maskidel langeda, Seim teeb Anaheimis põnevat harjutust

Eesti tõstjad on kenasti USA-s Anaheimis kohal ja valmistuvad oma etteasteks. Leho Pent võistleb esmaspäeval, Mart Seim teisipäeval.

Eesti esinumber Seim on viimaselt treeningult üles laadinud video, kus tõukab üles 225 kilogrammi näiliselt väga kergesti.

Clean and Jerk 225kg #2017iwfwwc #martseim #cleanandjerk A post shared by Mart Seim (@martseim) on Nov 27, 2017 at 1:27pm PST

Eks see peabki kergesti üles minema, sest võistlusel on algraskus eeldatavasti minimaalselt 235 kilo, pigem isegi 240 või rohkem. Seimi nimel olev Eesti rekord on tõukamises 248 kilo.



Avaldatud on ka stardinimekiri. Kuni 105-kiloste meeste hulgas võistlev Pent valis algraskuseks 365 kilo ja selle põhjal määrati ta B-gruppi.

A-grupis võistlev Seim ei ole muutnud juba varem valitud algraskust, milleks on 440 kilo. Enne võistluse algust saab seda kogusummas 20 kilo võrra muuta.

Gruusia imemees Laša Talahhadze jättis algraskuseks märgitud 450 samaks, küll aga tõstsid enda algraskust samuti väga tugevad iraanlased Behdad Salimi ja Saeid Alihosseini. Mõlemad lisasid 10 kilo ja neilgi kirjas 450. Seega maskidel lasti langeda, oli ju tegelikult juba varem teada, et just nemad on Talahhadze pearivaalid. Iraanis peetud võistlusel sai esimene kogusummaks 463 ja teine 461.

445 kilo pani MMil algraskuseks olümpial viienda koha saanud brasiillane Fernando Saraiva Reis ja usbekk Rustam Djangabajev. Seega viis meest valisid Seimist kõrgema algraskuse. Stardinimekirjast on kadunud maailma edetabelis Seimi ees oleva Taiwani tõstja Shih-Chieh Chen nimi. Kogu stardinimekirjaga saad tutvuda SIIN.

All Things Gym filmis kogu Seimi treeningsessiooni Anaheimis. Muuhulgas tunti huvi, miks tõstja teeb harjutust reverse curls. Vaata videost täpsemalt, millest jutt käib ja mida eestlane vastas.