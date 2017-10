Ukrainas jõu ja ilu numbreid sooritav Seim: kang on kerge ja tugev jalg all

Eesti esitõstja Mart Seim on tõusnud heasse vormi ja vaatab optimistlikult novembri lõpus Anaheimis algava MMi poole.

Praegu viibib Seim teistkordselt Ukraina laagris. Järgmise nädala lõpus tuleb ta lühikeseks ajaks Eestisse ja siis naaseb Kamjanets-Podilskõisse, kus lisaks temale harjutab Eesti tõstjatest ka Leho Pent. Seimi Instagrami kontole on viimasel ajal ilmunud regulaarselt põnevaid treeningvideoid: 230 kilogrammi tõukamine, viieni rebimise seeria 160 kiloga, viiene (kiir)kükkimise seeria 325 kiloga…

Kang on kerge? „Jah, kang on läinud kergeks. Mul on õnnestunud kaalu koguda, praegu on 154-155 kilo kandis. Jalg on jälle tugev all. 2015. aasta MMi järel üritasime kiiremaks saada, kuid kaotasime toona massis ja jõu osas,“ selgitas Seim.

Teatavasti püstitas ta 2015. aasta Houstoni MMil seni kehtivad Eesti absoluutsed rekordid (rebimine 190 kg ja tõukamine 248 kg). Toona oli ta enne võistlust umbes samas kaalus, aga areenile astudes pisut kergem – 152. Kui toona tegi Seim 160kilose kangi rebides neljase seeria, siis nüüd jaksas ta ühe korra enam.

Kuigi rahvusvaheline tõsteliit ei luba koguni üheksat riiki dopingupattude tõttu MMile, on poodiumile jõudmine endiselt keeruline ülesanne. „Eks need numbrid ole suhtelised samad, ei usu, et alla 440 kilo midagi jagatakse,“ teab Seim, et peab medali võitmiseks olema valmis rekordeid purustama.

Clean and Jerk 230kg #martseim #cleanandjerk #ukrainetrainingcamp2 #8weekstoworlds

Clean and Jerk 230kg #martseim #cleanandjerk #ukrainetrainingcamp2 #8weekstoworlds



Paused front squat 240kgx3 #martseim #frontsquat #ukrainetrainingcamp2 #8weekstoworlds

Paused front squat 240kgx3 #martseim #frontsquat #ukrainetrainingcamp2 #8weekstoworlds