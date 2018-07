Tõstmises tulevad juba sel aastal uued võistluskaalud, Tokyo olümpiaks vähendati medalialade arvu

Siinsed tõstmisfännid on ikka teadnud, et Mart Seim sikutab kangi üle 105 kg kaaluvate meeste konkurentsis. Alates tänavuse aasta MM-ist on kaalukategooriaks aga +109 kg.

Kui Seimi jaoks tehtavatel korrektuuridel suurt mõju ei ole, siis väiksema kehakaaluga sportlaste jaoks saavad muudatused olema suuremad. Kui Leho Pent võistles viimati kuni 105 kg kaaluvate meeste seas, siis Aşgabati MM-il võistleb ta kuni 102 kg kategoorias. Meeste tõstmises on tänavusel MM-il kokku kümme kaalukategooriat. 2020. aasta Tokyo olümpiaks kaoatatakse kolm neist ära ehk jagamisele läheb seitse medalikomplekti. Kui Pent peaks olümpiale jõudma, siis tuleb tal langetada otsus, kas võistelda kuni 96 või kuni 109 kg kaaluvate meeste seas. Seimi jaoks on kõik selge – ka olümpial on võistluskaaluks +109 kg. Miks kaalukategooriaid muudetakse? Järelikult on liiga palju maailmarekordeid, mis on tõenäoliselt ebaausalt püstitatud.