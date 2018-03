Tõstmise olümpiahõbe avaldas, milline jultunud dopingukultuur tema riigis valitses

Armeenia tõstesportlased on kodumaa meedias teinud tõeliselt põrutavaid avaldusi - muuhulgas räägitakse sellest, milline dopingukultuur riigis valitses.

Armeenia on üks üheksast riigist, kelle sportlasi Rahvusvahelise Tõsteliidu otsusega praegu starti ei lasta - seda põhjusel, et liiga paljud nende atleedid on viimasel ajal dopinguga vahele jäänud.

Portaalile hetq.am antud usutlustes on Armeenia sportlased nüüd rääkinud, kuidas enne Pekingi ja Londoni olümpiamänge asjad käisid.

Riigi poolt jagati sportlastele odavaid steroide ning neid kontrolliti pidevalt kurikuulsa Grigori Rodtšenkovi abiga, et vahelejäämise tõenäosust vähendada. "Meid testiti pidevalt ning rahvusvahelistele võistlustele saadeti ainult need sportlased, kes suutsid "puhtaid" dopinguproove anda, sõnas Pekingi olümpial tõstmises hõbeda võitnud armeenlane Tigran V. Martirosjan, kelle medal on tal endiselt alles ning kelle proov järeltestimisel positiivseks ei osutunud.

Ühe anonüümseks jäänud sportlase sõnul osteti keelatud aineid sisse Ukrainast ning jagati neid oma atleetidele - koondislastele tasuta, ülejäänutele odava raha eest. "Keegi ei sundinud sind neid kasutama, aga lõpuks ei jäänud muud üle. Kui sina ei võtnud, võttis keegi teine ja kaotasid võistkonnas oma koha."

Sportlaste sõnul juhtis kogu skeemi toonane riigi tõsteliidu president Samvel Hatšatrjan, kes aga kohalike ajakirjanike küsimustele vastata ei soovinud.