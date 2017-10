Tõstmise EM lükatakse edasi, et ka dopingukeelu all olevad venelased seal osaleda saaksid?

2018. aasta tõstmise Euroopa meistrivõistlused, mis pidid toimuma märtsis Türgis Antalyas, lükatakse uudisteagentuuri TASS teatel edasi, et ka dopingu tõttu kollektiivse võistluskeelu saanud venelased seal osaleda saaksid.

Sellise uudise tegi tänasel pressikonverentsil teatavaks Venemaa tõstmisliidu president Maksim Agapitov, öeldes, et EM on lükatud hilissügisesse, mil venelased taas rahvusvahelistel võistlustel osaleda võivad.

30. septembril määras ülemaailmne tõstespordiliit (IWF) Venemaa koondisele 12-kuulise rahvusvahelistel võistlustel osalemise keelu. Agapitovi sõnul kaalutakse veel selle otsuse edasi kaebamist, milleks neil on alates alaliidu otsuse täisteksti saamisest aega kaks nädalat.

"Ma rõhutan veelkord - me peame leppima, et meil on olnud süsteemseid rikkumisi. Me peame keskenduma tulevikule," ütles Agapitov veel.

Aastase võistluskeelu said lisaks Venemaale veel Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Hiina, Moldova, Kasahstan, Türgi ja Ukraina ehk riigid, kelle sportlased jäid 2008. ja 2012. aasta olümpial dopinguga vahele kolmel korral või rohkem.

IWF-i kodulehe kalendris pole muudatust siiski veel sisse viidud. Seal on kirjas, et EM toimub endiselt 23. märtsist 1. aprillini.

Tõstmise MM toimub tänavu novembris USA-s Anaheimis.