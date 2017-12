Tõstmine vaagub noateral: kas pääseb 2024. aasta olümpiale või mitte

Tõstmine pääseb 2024. aasta olümpiamängudele vaid siis, kui suudab edukalt võidelda dopingu vastu.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach tõi välja karmid numbrid: 2008. ja 2012. aasta olümpiamängudel võetud dopinguproovide järeltestimisel osutusid neist 49 positiivseteks. „Ei pea kordama, kuivõrd tõsine on probleem on, kui iga kümnes tõstja tarvitab keelatud aineid,” tõdes Bach ja lisas, et kui asi sedaviisi jätkub, siis Pariisi olümpial seda ala kavas ei ole. „Tõstmine säilib olümpial vaid juhul, kui suudab täita ROK-i seatud tingimusi.”

Tõsteliit (IWF) on esitanud plaani, kuidas kavatseb dopingu välja juurida. Meetmed näevad ette tõsist ja pidevat dopingontrolli, kus erilist tähelepanu pööratakse niinimetatud riskigrupile ehk riikidele, kus patususeid on kõige enam.

Juunis kutsutakse IWF-i juhid vaibale ja nad peavad tõestama, et suudavad plaani ellu viia. „Me tahame näha tulemusi, seda, et tõstmine saaks puhtamaks,” vihjas Bach sellele, et paberile võib kirjutada mida iganes.

Tokyo olümpial vähendati tõstmisele ette nähtud kohti ning Bachi kinnitusel esitati nõudmine, et need kohad peaksid tulema riikide arvelt, kellel on viimasel ajal keelatud ainetega kõige rohkem probleeme. Silmas on peetud Venemaad, Hiinat, Ukrainat, Valgevenet, Armeeniat, Aserbaidžaani, Moldovat, Kasahstani ja Türgit, kes jäeti tänavuselt MM-il kõrvale.