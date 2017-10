TASS-is ilmunud uudis tõstmise EM-i kohta osutuks valeks, muutused on aga siiski toimumas

Oktoobri alguses teatas Venemaa uudisteagentuur TASS, et 2018. aasta tõstmise EM viiakse üle sügisesse, et tiitlivõistlusel saaksid osaleda ka riigid, kellele määrati ühe aasta pikkune võistluskeeld. Nagu selgus, siis tegemist oli libauudisega ning EM-i soovitakse ikka pidada kevadel nagu tavapäraselt.

30. septembril määras Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) aastase võistluskeelu Venemaale, Armeeniale, Aserbaidžaanile, Valgevenele, Hiinale, Moldovale, Kasahstanile, Türgile ja Ukrainale.

Kuna esialgu pidi EM toimuma Türgis, siis praeguseks on selge, et võistluskeelu saanud türklased ei ole tiitlivõistluse korraldamisest huvitatud. Albaanias toimunud Euroopa Tõesteliidu juhatuse koosolekul otsustati, et kiiremas korras tuleb leida uus korraldaja, kuid võistlus toimub kindlasti kevadel.

“Juhatuse seisukoht oli, et võistlus toimub kindlasti kevadel. Tegelikult keegi ei teagi, kuidas uudis võimaliku võistluse nihutamise kohta üldse liikvele läks,“ rääkis Delfile Euroopa Tõsteliidu asepresident Jaan Talts juunior. “See uudis levis igal pool. Kõik juhatuse koosolekul olnud inimesed olid seda lugenud. Selles artiklis oli kasutatud Venemaa Tõsteliidu presidendi Maksim Agapitovi lauseid, kuid koosolekul käis ta küll ringi näoga, et tema ei tea midagi.“

Kuna Türgi ei soovi EM-i korraldada, siis kiiremas korras üritatakse leida uus korraldaja. Praeguse seisuga loodetakse, et järgmisel kevadel toimub tõstmise EM Rootsis Halmstadis. Selgust soovitakse saada kuu lõpuks.

“Olen 99 protsenti kindel, et rootslased teevad EM-i ära. Halmstadis asub ka Eleiko (tuntuim tõstevarustust tootev firma) peakontor. Tegemist on rikka firmaga, kes paneb usutavasti vajaliku rahasumma alla, et EM õigel ajal toimuks,“ sõnas Talts.

Tõstmise EM peab järgmisel aastal toimuma märtsi lõpus ja aprilli alguses. Aeg on täpselt paigas, kuna võistluse toimumise aja dikteerib Eurosport. Nimelt kannab Eurosport tõstmise EM-i traditsiooniliselt üle ja seda tehakse ainult juba kokkulepitud ajal. “Eurospordi otse-eetris olemine on tõstmise jaoks suur asi ja seetõttu soovitakse EM korraldada just antud ajal,“ sõnas Talts.

Kui tõstmise EM on järgmisel aastal märtsi lõpus ja aprilli alguses, siis MM on kavas 24. novembrist kuni 3. detsembrini Peruu pealinnas Limas. Järgmise aasta MM-i ajaks saavad võistluskeelu saanud riigid taas stardiloa.