TÄNA | Mart Seim asub MM-il võistlustulle. Kuidas selg valule vastu peab? Mitu maailmarekordit püstitatakse?

Seim tegi Ashgabatis reedel veel korraliku võimlemistrenni, kus käes oli reeglina ikka tavainimese jaoks vägagi raske kang. Harjutuskorra järel mudis füsioterapeut Artjom Timtšuk veel Seimi lihased üle.

Kui Seim on kahe tõsteviisi kogusummas seadnud algraskuseks 440 kg, siis suurema numbri on enda nime taha kirjutanud neli meest.

Suursoosikuks on loomulikult kolmekordne Euroopa meister, kahekordne maailmameister ning Rio olümpiavõitja Lasha Talakhadze. Maailmarekordilisi raskusi nihutav 25-aastane grusiin on selle MM-i eel veelgi võimsamas hoos. Vähemalt füüsiliste parameetrite järgi on võrreldes varasemaga veelgi juurde pandud. Arvestades, et tänavuseks MM-iks kehtestati uued võistluskaalud, siis on nüüdseks nähtud ka suurel hulgal maailmarekordeid. Tippmarke oodatakse ka üliraskekaalus ja neid just Talakhadze esituses. Maailmarekordi kirja saamiseks on vaja rebida üle 210 kg, tõugata üle 250 kg ja kogusummas kokku saada üle 453 kg. Kõik numbrid on Talakhadze jaoks ületatavad. Varasemaid kogemusi arvesse võttes on need numbrid tema jaoks isegi lihtsalt ületatavad.

Talakhadze suurimaks konkurendiks on kerkimas tema eakaaslane Rustam Djangabajev. Laiema avalikkuse jaoks Rio olümpial end esmakordselt tipptasemel näidanud usbekk on kodumaal harjutades teinud pidevalt meeletuid arenguhüppeid. Kolme aastaga on mehe rekord paranenud koguni 66 kg võrra.