Suur hulk Mart Seimi kangeid konkurente kõrvaldatakse tõenäoliselt tänavuselt MM-ilt

Inside the Games kirjutab, et üheksa riiki jäetakse suure tõenäosusega kõrvale tänavuselt tõstmise MM-ilt. Tõstjad jagavad maailmameistrivõistluste medaleid novembri lõpus ja detsembri alguses Anaheimis. Dopingupattude tõttu on MM-ilt eemale jäämas aga mitu tippriiki.

Praeguseks on kokku pandud kolmeliikmeline komisjon, kes hakkab Rahvusvahelisele Tõsteliidule antud küsimuses nõu andma.

MM-ilt kõrvale jäämine on ähvardamas riike, kelle sportlased on jäänud vahele 2008. aasta Pekingi ning 2012. aasta Londoni olümpiamängude dopinguproovide järeltestides. Uurimise all on riigid, kellel on patuseid sportlaseid kolm kuni kümme.

Komisjoni poolt kokku pandav matejal antakse Rahvusvahelise Tõsteliidu nõukogule üle 30. septembril ja 1. oktoobril Bukarestis toimuval kohtumisel. Inside the Games kirjutab, et nende allikate teatel jäetakse üheksa tippriiki tänavuselt MM-ilt kõrvale ja sisuline otsus on juba langetatud. Komisjon kohtub isekeskis juba sel nädalavahetusel Budapestis, et asjad omavahel veel läbi rääkida.

Tänavuselt MM-ilt jäävad väljaande teatel kõrvale Venemaa, Kasahstan, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Moldova, Ukraina, Türgi ja Hiina.

Kui antud riigid jäetakse MM-ilt kõrvale, siis jääks kõvasti hõredamaks konkurents ka meeste üliraskekaalus, kus tegusid teeb eelmise MM-i hõbedamees Mart Seim.

Näiteks võrreldes kevadise EM-iga jääksid kõrvale hõbedamees Gor Minasjan (Armeenia), pronksimees Ruben Aleksanjan (Armeenia) ja neljandaks tulnud Ruslan Albegov (Venemaa). Seim sai tänausel EM-il viienda koha. Kuldmedali teenis grusiin Lasha Talakhadze.

Tõenäoliselt määratakse kõikidele eelpool nimetatud riikidele ühe aasta pikkune rahvusvahelistel võistlustel osalemise keeld.

Anaheimi MM toimub 27. novembrist kuni 5. detsembrini.