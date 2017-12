SKANDAAL TÕSTMISE MM-il | Endine mees võitis naiste üliraskekaalus medali

Anaheimis toimunud tõstmise MM-il võitis naiste üliraskekaalus (+90 kg) hõbemedali Uus-Meremaa sportlane Laurel Hubbard. 39-aastase sportlase medalivõit oli Uus-Meremaale läbi aegade esimeseks tõstmise MM-idelt. Siiski tõi medalivõit endaga kaasa ka suure skandaali. Nimelt oli Hubbard veel neli aastat tagasi mees ja kandis nime Gavin. Asjade selline käik ei mahu pähe aga konkurentidele ja nende treeneritele.

Naiste üliraskekaalus võidutses ameeriklanna Sarah Robles, kelle kogusummaks oli 284 kg (rebimine 126 kg ja tõukamine 158 kg). Hubbardi koondsummaks oli 275 kg. Pronksi võitis egiptlanna Shaimaa Khalaf 268 kg.

Võistluse järel janunes meedia loomulikult Hubbardi kommentaaride järele, kuid neid nad ei saanud. Hubbard ei ole naiste seas võistlema hakkamise järel ühtegi kommentaari andnud ning sama joont jätkas ta ka Anaheimis. Nii ei ilmunud ta ka võistlusjärgsele pressikonverentsile.

“Ta hoiab eemale, kuna tal on tõenäoliselt piinlik,“ sõnas kuldmedali võitnud ameeriklanna treener Tim Swords.

Hubbard võeti Anaheimis publiku poolt viisakalt vastu, kuid sotsiaalmeedias on 39-aastane Hubbard saanud kõvasti nahutada. Oma elust 35 aastat mehena elanud Uus-Meremaa tõstja tegeles alaga ka varasemalt ning noorema püstitas ta Uus-Meremaa noorte rekordeid poiste arvestuses.

“Kui Sarah suutis teda rebimises napilt võita (Robles 126 kg, Hubbard 124 kg), siis tulid paljud treenerid meid õnnitlema. Keegi ei tahtnud tema võitu,“ lisas Swords.

Hubbard lubati naiste seas starti, kuna ta suutis täita Rahvusvahelise Olümpiakomitee ROK-i poolt seatud piirangud transseksuaalidele. ROK-i ettekirjutusi tuleb ka alaliitudel järgida ning seda on teinud ka Rahvusvaheline Tõsteliit IWF.

“Arvan, et keegi ei ole olukorraga rahul,“ sõnas Swords. “Ma loodan, et ROK võtab selle olukorraga midagi ette, kuna selline asi teeb meie ala mainele suurt kahju. Me ei tunne end üldse mugavalt.“

Kriitikat tegi ka pronksmedali võitnud Khalafi treener Mohamed Hosnytaha. “Me ei ole sellise asjaga nõus. Kui keegi on nii pikalt olnud mees, siis tema kehas on ikkagi teistsugused hormoonid. See ei ole aus ning tahame kuulda ka IWF-i selgitust. Ta on oma testosteroonitaset pidanud tõestama ainult ühe aasta jooksul ning saab juba võistelda.“





Naiste üliraskekaalu tulemused:



1. Sarah Robles (USA) 284 kg

2. Laurel Hubbard (Uus-Meremaa) 275 kg

3. Shaimaa Khalaf (Egiptus) 268 kg

Naiste üliraskekaalu rebimine:



1. Sarah Robles (USA) 126 kg

2. Laurel Hubbard (Uus-Meremaa) 124 kg

3. Tania Mascorro (Mehhiko) 119 kg

Naiste üliraskekaalu tõukamine:



1. Sarah Robles (USA) 158 kg

2. Shaimaa Khalaf (Egiptus) 153 kg

3. Duangaksorn Chaidee (Tai) 152 kg