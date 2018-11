Selgub maailma tugevaim mees. Kui pika kõrre tõmbab lototronist Mart Seim?

Viimasel ajal on eestlastel taas saanud tavaks aasta lõpuks teler lahti kruttida, kui käivad tõstmise maailmameistrivõistlused. Põhjust on selleks andnud Mart Seim. Tänavu Aşgabatis toimuv MM on tema jaoks täiskasvanute konkurentsis neljas. Maast lahti kergitatud raua hulka arvestades on Seim kõige paremini võistelnud just maailmameistrivõistlustel. Tõstmise tiitlivõistlused on aastate jooksul jõudnud rännata mööda väga erinevaid maailma riike, kuid seekordset eksootikat on raske üle trumbata.