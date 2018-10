Seimi töö Ukrainas MM-i eel on kui pingeline köielkõnd

Treenerist isa Alar Seimi sõnul on viimane MM-i-eelne laager Kamjanets-Podilskõis paras köielkõnd – tuleb hoolikalt kuulata enesetunnet, vinti ei tohi üle keerata. Iseenesest on Mart Seim jõudnud füüsilisse tippvormi, kuid kevadisest EM-ist loobuma sundinud seljavaevus annab vahepeal endiselt tunda. Kõige problemaatilisem on kangi rinnalevõtt. „See kangi rinnale püüdmise hetk, kus kükist läbi käin, on riskantne koht ehk põrutuse hetk,” selgitas Seim.

„Rinnalevõtt on olnud Mardi trump. Nüüd oleneb, kuidas selg laseb teha ja kui kaugele ta minna julgeb,” lisas isa.