Seim loodab, et seljatrauma annab sama efekti, nagu jalavigastus andis Veerpalule

Mullu Anaheimis tõstmise MM-il üliraskekaalu Eesti rekordi 444 kilogrammiga viienda koha saavutanud Mart Seim on peale seda tõsiselt tegelenud seljaprobleemi lahendamisega. Praeguseks on asjad nii korras, et novembris toimuvaks Aşgabati maailmameistrivõistlusteks käib kibe töö. Seim loodab, et seljavigastuse ajal tehtud teised rängad harjutused tasuvad end samamoodi ära nagu suusaässa Andrus Veerpalu paaristõugete töö enne 2002. aasta Salt Lake City olümpiat.

„Iga nädalaga on veidike parem. Siiamaani annab selg natuke tunda,” tunnistas Seim kolmapäevase Spartas toimunud treeningukorra järel ja selgitas täpsemalt probleemi, mille tõttu ta kevadisest EM-ist kõrvale jäi.

„Disk pitsus närvile peale ja ma ei kannatanud ühtegi teravat liigutust. Isegi tõmmet ei saanud teha. Kui natuke suurem raskus kangile peale läks, siis andis selg juba tunda. 100 kg kaaluva kangiga harjutusi teha oli juba probleemne,” täpsustas tõstja ning märkis, et probleem tekkis sellest, et ta ei taastunud MM-ist nii kiiresti, nagu oleks võinud.