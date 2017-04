Seim dopingudeemonist ja medali suurusest, aga mitte naistest

Mart Seim, Euroopa tugevaim dopinguplekita tõstja, ootab maailma alaliidu juhivahetust kui valget laeva.

26-aastane Seim täiendas Spliti EM-il medalikollektsiooni tõukamise n-ö väikese hõbedaga. Nüüd on tal „suuri” medaleid kaks ja „väikesi” neli. Spliti EM-medal pole iseenesest nii pisike midagi, aga Eesti spordisüsteem seda ei tunnista. Maksab ainult kahevõistlus.

Seim rebis 180 kilo ja tõukas 246. Esimeses tõsteviisis jäi rekordist puudu 10 ja teises kaks kilo. Kogusumma 426 on kahe kilo võrra rohkem kui mullu EM-pronksi võites, kuid poodiumile see ei viinud. Enamat suutsid neli sportlast, kes kõik on keelatud ainete tõttu võistluspausi pidanud. Kui venelane Ruslan Albegov (433 kg) ning armeenlased Ruben Aleksanjan (433 kg) ja Gor Minasjan (446 kg) pole mägede taga, siis rebimises maailmarekordi 217 kiloni viinud ja tõukamiseski 250 kiloga kulla noppinud Laša Talahhadze on mees teiselt planeedilt.

Pärast võistlust on Seim siiski rahuloleva moega. Kui ta mõned tunnid hiljem Eesti Päevalehele hotelli fuajees intervjuud annab, särab medal endiselt kaelas. „Korra võtsin ära, kui pesemas käisin. Üldiselt mulle ei meeldi medalit võõras kohas ripakile jätta,” pole „väike” hõbe Seimile vähem armas kui muud aurahad.