Rahvusvahelise tõsteliidu MM-i eelvaade rõõmustab Seimi pöidlahoidjaid

Rahvusvaheline Tõsteliidu koduleht avaldas artikli pealkirjaga "Keda Anaheimi MM-il jälgida?" ning nagu sealt selgub, tuleb favoriitidel arvestada ka kahe aasta taguse hõbemedalisti Mart Seimiga.

Meeste üliraskekaalus keskendub IWF-i koduleht eelkõige grusiin Laša Talahhadze ja iraanlase Behdad Salimi duellile. Tuuakse välja, et Salimi on rahvusvahelistel võistlustel kõige rohkem tõuganud 225 kg, kuid hiljutine supertulemus treeningult (260 kg) ennustab Talahhadzega järjekordset pingelist heitlust.

Talahhadze ise rebis hiljuti Gruusia meistrivõistlustel 220 kilogrammi (kolm kilo üle maailmarekordi) ja tõukas 254.

Eestlaste rõõmuks öeldakse, et Talahhadze ja Salimi kõrval noolivad kõrgeid kohti Rio de Janeiro viies mees, brasiillane Fernando Reis ja meie Mart Seim.

Täiesti tähelepanuta on IWF-i eelvaates jäetud aga Salimi kaasmaalane Saeid Alihosseini, kes Londoni olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri ees tänavused Iraani meistrivõistlused võitis. Alihosseini on võistlustules tagasi pärast kaheksaaastast dopigukeeldu.

“Tippvormis on iraanlased Behdad Salim ja dopingutarvitamise pärast 8-aastase võistluspausi pidanud Saeid Alihosseini, Rio olümpiavõitja grusiin Laša Talahhadze ning Rios viiendale kohale jõudnud brasiillane Fernando Reis,” rääkis Seim tänases Viaplay ja Viasat Sport Balticu pressiteates. “Kui viimasel ajal on kogusumma 430-440 kilogrammi andnud tippvõistlustel medali, siis tänavusel MM-il see ilmselt 6.-7. kohast paremat tulemust ei taga.”

Otseülekanded tõstmise maailmameistrivõistlustelt algavad voogedastusteenuses Viaplay ja spordikanalis Viasat Sport Baltic täna südaööl. Kuni 105 kilogrammi kaaluvate meeste seas võistlevat Leho Penti näeb MM-il tõstmas esmaspäeval, 4. detsembril Eesti aja järgi alates kell 3.30. Päev hiljem 5. detsembril astub samal kellaajal kaalukategoorias 105+ kg võistlustulle Seim.

Eesti tõstjate mõõduvõttu maailma parimatega ning kõiki teisi ülekandeid MM-lt saab Viaplayst ka 48 tundi jooksul järele vaadata.