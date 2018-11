Pentsik olukord: Mart Seim võib püstitada MM-il maailmarekordi isiklikku marki parandamata

Sest esmakordselt võisteldakse uutes kaaluklassides ja senised rekordid on nullitud. Meie esitõstjat Mart Seimi ei puuduta kaaluklasside muutmine mitte kuidagi. Kui varem kuulusid üliraskekaallaste sekka üle 105-kilosed mehed, siis nüüd on piiri nelja kilo võrra tõstetud. Medaleid jagavad aga endiselt mehed, kes kaaluvad 145-165 kilo.

Päris iga tulemust maailmarekordiks ei tunnistata, rahvusvaheline alaliit on sätestanud kindlad standardid. Rebimises tuleb MM-il üliraskekaalus kirja saada 210 kilogrammi. Senine maailmarekord kuulub 220 kiloga Laša Talahhadzele, Seimi nimel olev Eesti rekord on 191.

Küll aga võiks Seim teoreetiliselt rünnata tõukamise maailmarekordit. Meie vägilase isiklik rekord on nii hea kui 253 kilo, standardiks on määratud 250. Seega kui Seim tõukab 250 kilo üles ja keegi teine enamat ei suuda, olekski rekord tema. Aasta tagasi sai Seim 253 kiloga tõukamises hõbeda, Talahhadze jaksas neli kilo enam. Seega teoreetiliselt, kui Talahhadze võistlus veidi ebaõnnestuks, oleks see täitsa võimalik stsenaarium.

Praktikas on Seimi maailmarekordi ründamine väga vähetõenäoline. Esiteks on Talahhadze oma tõukamist kõvasti parandanud ning sai hiljuti kodumaal kirja 264. Rekordina kohalikul võistlusel sündinud resultaati ei kinnitanud, kuid võimetest märku andis küll. Ja teiseks on eestlane juba aasta aega olnud hädas seljavigastusega ning pole treeningul saanud väga suuri raskusi kergitades enesekindlust koguda. Tõstmises pead sa aga oleme valmis ka vaimselt – väga raske on minna ründama raskusi, mida sa eelnevalt pole isegi proovinud. Seim tahab eelkõige lõpetada jõuproovi tervena ning soovib koguda Tokyo olümpia kvalifikatsiooniks punkte. Hullu ta seekord panema ei hakka. Ilmselt.

Üliraskekaallaste võistlus peetakse järgmisel laupäeval, võistlusest teeb otseülekande TVPlay Sport+.