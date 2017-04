Pent vigastas enne EMi küünarnukki, lisaks avastati õlas rebend

Suurele areenile naasnud tõstja Leho Pent vigastas reedel treeningul 140kilost kangi rebides küünarliigest.

Käsi oli valuline varemgi, kuid tehniliselt pisut kehv sooritus muutis olukorra tõsiseks. "Kõik toimus kiiresti. Kui raksakas käis, lasin kangi kohe refleksiivselt lahti, et mitte asja hullemaks teha," sõnas Pent. Lisaks selgus uuringute käigus, et ka õlas on väike rebend. Samas lubas käsi Alar Seimi treeninggruppi kuuluval mehel täna juba 100kilost kangi ilma valuta rebida.

Doktor Madis Rahu soovitas Pendil siiski EMist loobuda, kuid viimati 2014. aastal tiitlivõistlusel käinud atleet kavatseb ikkagi Spliti sõita ja üritab võistelda. „Õla asi peaks lihtsam olema. See annab tunda ja muutub valuliseks, aga laseb teha. Mure on rohkem küünarliigese pärast. Ultraheli seal rebendit ei näidanud, tekkinud oli lisavedelik, mis näitab, et mingi kahjustus seal oli. Liigeses on üleliigne liikuvus. Aga kui rebend oleks - mul on olnud mõlemal küünarnukil -, siis ei laseks see üldse kätt liigutada. Eks psühholoogiliselt see kindlasti mõjutab, otsustaval hetkel võib suuremate raskuste puhul jääda julgusest puudu. Püssi ma põõsasse ei viska, lähen annan endast parima,“ rääkis Pent, kes käis täna õlaga MRT-uuringul ja homme astub lennukile. Plaan on alustada võistlusel lava taga soojendusega ja võimalusel ka võistelda. „Enne kui midagi murdub, peaks käsi tunda andma hakkama. Eks siis vaatab edasi,“ lisas Pent.

Kuni 94kiloste meeste hulgas võistlev sportlane valis registreerimisel algraskuseks uut isiklikku rekordit märkiva kogusumma 365 kilo, võistluse eel on võimalik seda langetada 20 kilo võrra. 2014. aastal tuli Pent EMil viiendaks, kuid seekord on oodata kõrgemat taset – eestlane võistleb B-grupis, väga hea etteaste korral võiks ta mahtuda esikümnesse. Pendi võistlus toimub reedel, üliraskekaallane Mart Seim haarab kangist laupäeval.