Parandus: Mart Seim ikkagi ei teeninud MM-pronksi

Meenutus Houstoni MMilt: võidumees Aleksei Lovtšev (keskel) on tänaseks saadetud sundpuhkusele, nukrutsev hõbedane Laša Talahhadze (vasakul) on kerkinud valitsejaks. Mart Seim (paremal) pole endiselt kätte saanud rivaalide kaelas olevaid medaleid.

Tõstmise maailmas jahvatavad veskid aeglaselt ja äärmiselt segaselt. Kui suvel raporteeriti meedias, et vanade dopinguproovide järelkontrolli tulemusena kerkib Mart Seim 2014. aasta Astana MMil nii üldarvestuses ja kui ka tõukamises pronksile, siis reaalsuses seda juhtunud ei ole.

Suvel ilmus Eesti Päevalehes artikkel pealkirjaga „Dopinguküttide hea töö. Seimil medal juures ja konkurent vähem“. Nimelt kirjutati välismeedias seda, mida tõsteringkondades juba varem räägiti: venelase Ruslan Albegovi Londoni olümpia proov osutus järeltestimisel positiivseks. Seimid võtsid vastu õnnitlusi, sest vastavalt reeglitele tulnuks tühistada Albegovi järgmiste tiitlivõistluste tulemused.

See info ilmus ka Venemaa meedias. Ometi on Albegov kõikide suureks üllatuseks kenasti rivis ja mingeid karistusi ja sanktsioone kahekordsele maailmameistrile määratud ei ole. „See tuli läbi rahvusvahelise meedia, kõik teadsid seda. Aga kui nüüd vaadata maailma tõstmisliidu lehte, siis seda nime seal jälle ei ole. See on asi, millest palju aru ei saa. Ei tea, mis seis on. Neid CASi (spordiarbitraažikohtu – M. R.) teemasid on praegu nii palju üleval, arvan, et keegi ei liiguta enne mais toimuvaid alaliidu valimisi lillegi,“ rääkis Seim.

Niisiis, Eesti tugevaima mehe kollektsioonis on ikkagi kuus medalit: kaks „suurt“ ehk kahevõistluse medalit (Houstoni MMi hõbe, Forde EMi pronks) ja neli „väikest“ ehk tõukamise medalit (Tel Avivi EMi pronks, Houstoni kuld, Forde hõbe ja Spliti hõbe).

Kusjuures Houstoni MMi õigeid medaleid tal tegelikult endiselt ei ole, ehkki esialgsele võidumehele Aleksei Lovtševile määrati nelja-aastane võistluskeeld juba eelmisel kevadel. Siiani pole medalite ümbervahetamisest kuulda ei kippu ega kõppu, eestlase auhinnakapis on endiselt hõbe ja pronks. „Lydon Mürgimäe (Eesti Tõstespordiliidu peasekretär – M. R.) on rääkinud Venemaa alaliiduga. Talle öeldi, et selle asjaga tegeletakse. Tulen ise iga paari kuu tagant meelde, et asi ikka liiguks,“ sõnas Seim.