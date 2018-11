OTSEBLOGI TÜRKMENISTANIST | Mart Seim püstitas MM-il rebimises Eesti ja isikliku rekordi! Kas tõukamises võib võidelda ka medali eest?

Tõstmise MM. Meeste üliraskekaal (+109 kg) Nüüd peavad duelli juunioride parimad Ziaziulin ja Davoudi, kellest esimene on kirja saanud 228 ja teine 227 kg. Eeldatavalt kõige nõrgema tõukaja Bidani jaoks saabki kõik kiirelt läbi. Kõik kolm katset 220 kg peal ebaõnnestuvad. Heal päeval võiks Seim sellest seisust rünnata ka medalit, kuid on teada, et seljahäda on pärssinud just tõukamist. Seega oleks koht esikuuikus tõenäoliselt õnnestumine. Pingerivi rebimise järel: Talakhadze 217 kg Minasjan 205 kg Turmanidze 203 kg Djangabajev 202 kg Reis 201 kg Bidani 197 kg Davoudi 197 kg Albegov 197 kg Ziaziulin 193 kg Seim 192 kg Toitšijev 187 kg Viimaseks katseks tellib Talakhadze kangile 217 kg. Ka see tuleb kindlalt üles. Taaskord nähti maailmarekrodit! Talakhadze rebib 212 kg nagu muuseas ja maailmarekord on tõsiasi! Minasjani kolmas katse 211 kg peal ebaõnnestub. Kirja jääb talle 205 kg. Jätkamas on ainsana veel Talakhadze. Minasjan saab teisel katsel üles 205 kg. Talakhadze alustab 207 kg pealt. Grusiinil raskusi ei ole. Lava ees istub IWF-i president Tamas Ajan laiutab lihtsalt käsi. Nüüd lõpetab rebimise ka Turmanidze, kellele läheb kirja 203 kg. Jätkamas on veel vaid Minasjan ja seni veel enda esimest katset ootav Talakhadze. Rebimise lõpetanud mehed: 1. Djangabajev 202 kg, 2. Reis 201 kg, 3. Bidani 197 kg, 4. Davoudi 197 kg, 5. Albegov 197 kg, 6. Ziaziulin 193 kg, 7. Seim 192 kg, 8. Toitšijev 187 kg. Djangabajev rebib viimasel katsel 202 kg. Üks medalisoosik tuli välja väga raskest seisust. Reis rebib viimasel katsel 201 kg. See on kokkuvõttes juba tõsine avaldus. Samas on Seim heal päeval võimeline sellise vahe brasiillasega tagasi tegema. Bidani kolmas katse 201 kg peal ebaõnnestub. Kirja jääb talle 197 kg. A-grupis on rebimise lõpetanud nüüd kuus meest. Jätkamas on veel viis, kellest suursoosik Talakhadze ei ole veel teinud ühtegi katset. Vahepeal on areenile saabunud ka Rahvusvahelise Tõsteliidu president Tamas Ajan. Juba mitu kümnendit alaliitu juhtinud mees on ilmselgelt rahul, et tõstehall on pilgeni rahvast täis. Turmanidze rebib ka 200 kg. Mees väriseb kangi all kõvasti, kuid tulemus on kirjas. Minasjan alustab võistlust 200 kg pealt ja see kang tuleb üles - raskelt aga kindlalt. Reis rebib teisel katsel 198 kg. Djangabajevi 199 kg ebaõnnestub aga selgelt. Rebimise praeguseks lõpetanud mehed: 1. Davoudi 197 kg, 2. Albegov 197 kg, 3. Ziaziulin 193 kg, 4. Seim 192 kg, 5. Toitšijev 187 kg. Albegov saab suurte raskustega 197 kg üles. Sellega on ka tema jaoks rebimine lõppenud. Ka venelasega võib eestlane kokkuvõttes edukalt veel konkureerida. Noor iraanlane Davoudi saab kirja juunioride maailmarekordi 197 kg. Sellega on ka tema jaoks rebimine lõppenud. Seimi edestab ta praegu 5 kg, kuid tõukamises peaks meie mees olema tunduvalt parem. Albegovi teine katse katse 197 kg peal ebaõnnestub kindlalt. Praegu on tal kirjas 191 kg ja jäänud veel üks katse. Bidani saab rebimise teisel katsel üles 197 kg. Tema on A-grupis aga selgelt kõige nõrgem tõukaja. Nüüd tuleb Seim enda kolmandale katsele. Kangil on 195 kg. See oleks eelmise tippmargiga võrreldes juba 4 kg rohkem. Kang kerkib maast, kuid päris sirgeks Eesti mees end ei saa ja kang prantsatab maha. Vähemalt tundub, et keha jäi terveks. Seimile jääb kirja 192 kg. Praegu rebimise lõpetanud meestest on ta teine. Kaheksa meest aga veel jätkavad. Nüüd alustab üks medalisoosik Djangabajev. Algraskuseks on 195 kg. See katse õnnestub. Rio olümpiapronks Turmanidze saab samuti 195 kg üles. Toitšijevi kolmas katse 194 kg peal ebaõnnestub. Kodupubliku lemmikule jääb rebimises 187 kg. Esimesena lõpetab rebimise Ziaziulin, kes saab kolmandal katsel kirja 193 kg. Järgnevalt tõstab Reis avakatsel üles 193 kg ja läheb liidriks. Seim on praegu teine. Ziaziulini teine katse ebaõnnestus. Neli kõige kõvemat rebijat ei ole veel alustanud. Seim läheb järgmisel katsel rebima raskust 195 kg! Ilus tõste! Seim saab 192 kg maast lahti ja pea kohale! Isiklik ja Eesti rekord on sündinud! Davoudi kergitab üles ka 192 kg. Nüüd on Seimi kord. Loodetavasti peab Eesti mehe keha vastu ja maast kerkib uus rekord! Ka Albegov alustab õnnestunud katsega - 191 kg. Järgmisena tuleb enda teisele katsele Davoudi. Ziaziulin saab avakatsel 189 kg üles. Bidani kergitab järgmisena maast 190 kg. Toitšijev saab teisel katsel 187 kg üles. Samal ajal on Seim andnud teada, et teisel katsel soovib ta rebida 192 kg. See oleks mehe isiklik rekord. Eelmisel aastal Anaheimis rebis ta 191 kg. Kodupubliku suur lemmik Toitšijev ebaõnnestub 187 kg peal. Nüüd on Seimi kord. Eestlane kummardab viisakalt publikule. Seim saab 185 kg üles, kuid on näha, et selg teeb mehele muret. Nägu ei olnud pärast tõstet naerul ning eestlane lahkub tõstepõrandalt väheke kange sammuga. Võistlus on alanud Davoudi saab rebimises 185 kg üles. Sportlased, kohtunikud ja žürii on tutvustatud. Esimesena tuleb tõstepõrandale iraanlane Ali Davoudi. Kangil on raskus 185 kg. Võistluse algus veidike viibib. Esimese tõsteni on aega nüüd veel 5 minutit. Võistluse alguseni on jäänud loetud minutid. Kohe algab võistlejate tutvustamine (A-grupis tõstab 11 meest) ja seejärel tehakse algust käimasoleva tõstmise MM-i viimase jõuprooviga. Veidike ka vaateid Ashgabati linnale. https://www.instagram.com/p/Bp9RHlZA2-G/ A-grupi võistluses peaks esimesena tõstepõrandale tulema 19-aastane Iraani talent Ali Davoudi, kes on rebimises algraskuseks märkinud 185 kg. Sama algraskuse võtnud Seim peaks seega lavale tulema teisena. Veidike on algraskustes järgi andnud kõik. Näiteks Lasha Talakhadze on kirjutanud numbriteks 208 kg rebimises ja 245 kg tõukamises. Rustam Djangabajev aga 195 kg ja 240 kg. Gor Minasjan omakorda 200 kg ja 240 kg. Nüüd on sportlased teada andnud ka enda tegelikud algraskused. Teadupärast saab esialgseid numbreid 20 kg ulatuses muuta. Seim alustab rebimist 185 kg ja tõukamist 235 kg pealt. Seega tõi ta enda algraskuste kogusummat täpselt 20 kg võrra allapoole. Naiste üliraskekaalus peeti maha põnev võistlus. Kuldmedali sai kaela venelanna Tatjana Kaširina. Kogusummaks märgiti lõpuks 330 kg. Rebimise tulemus oli 145 kg ja tõukamises 185 kg. Kõik resultaadid tähistavad ka maailmarekordeid.Hõbemedali võitis 327 kg hiinlanna Suping Meng. Mengil oli tõukamise viimase katsega võimalik võita veel kuldmedal, kuid 188 kg ei tulnud üles. Hiinlanna suutis Kashirina selles mõttes üle mängida, et ta sai viimasena tõstma minna, kuid jaksu siiski ei jagunud.Pronksmedali võitis 296 kg tailanna Duangaksorn Chaidee. Napilt jäi medalita Põhja-Korea tõstja Kuk Hyang Kim tulemusega 295 kg. https://www.instagram.com/p/Bp_zOZdAl0V/ Meeste üliraskekaalus on praeguseks lõppenud nii B- kui ka C-grupi võistlused. Parima tulemuse sai nendest meestest kirja kogenud ungarlane Peter Nagy, kelle kogusummaks märgiti 413 kg (187 kg rebimises, 226 kg tõukamises). Seni on paremuselt teise tulemuse eest hoolitsenud tšehh Kamil Kucera 410 kg (178 kg + 232 kg). Enne võistlust:

Seim tegi Ashgabatis reedel veel korraliku võimlemistrenni, kus käes oli reeglina ikka tavainimese jaoks vägagi raske kang. Harjutuskorra järel mudis füsioterapeut Artjom Timtšuk veel Seimi lihased üle.

Kui Seim on kahe tõsteviisi kogusummas seadnud algraskuseks 440 kg, siis suurema numbri on enda nime taha kirjutanud neli meest.

Suursoosikuks on loomulikult kolmekordne Euroopa meister, kahekordne maailmameister ning Rio olümpiavõitja Lasha Talakhadze. Maailmarekordilisi raskusi nihutav 25-aastane grusiin on selle MM-i eel veelgi võimsamas hoos. Vähemalt füüsiliste parameetrite järgi on võrreldes varasemaga veelgi juurde pandud. Arvestades, et tänavuseks MM-iks kehtestati uued võistluskaalud, siis on nüüdseks nähtud ka suurel hulgal maailmarekordeid. Tippmarke oodatakse ka üliraskekaalus ja neid just Talakhadze esituses. Maailmarekordi kirja saamiseks on vaja rebida üle 210 kg, tõugata üle 250 kg ja kogusummas kokku saada üle 453 kg. Kõik numbrid on Talakhadze jaoks ületatavad. Varasemaid kogemusi arvesse võttes on need numbrid tema jaoks isegi lihtsalt ületatavad.

Talakhadze suurimaks konkurendiks on kerkimas tema eakaaslane Rustam Djangabajev. Laiema avalikkuse jaoks Rio olümpial end esmakordselt tipptasemel näidanud usbekk on kodumaal harjutades teinud pidevalt meeletuid arenguhüppeid. Kolme aastaga on mehe rekord paranenud koguni 66 kg võrra.