OTSEBLOGI | Mis on täna MM-il Seimi jaoks võtmeküsimus ja miks on tegu „hullude loomade superkohtumisega”?

Täna öösel Eesti aja järgi kell 3.30 algab Anaheimis tõstmise MM-il meeste üliraskekaalu A-grupi võistlus. Mida võib oodata Mart Seimilt? Kes on konkurendid? Kas maailma- ja Eesti rekordid purunevad? Delfi hoiab teid täna öösel otseblogi kaudu sündmustega kursis!

Esmalt vastus viimasele küsimusele: suur tõenäosusega. Favoriit Laša Talahhadze on on elu parimas vormis ja maailmarekord peaks langema. Mart Seim on samuti jõudnud heasse seisu ja loodame, et ta saab jagu senistest Eesti markidest.

Igaks juhuks üks vahemärkus. Mõni võib mõelda, et sportlase kohta „loom” öelda on solvav. Ei ole. Isegi vastupidi, selles kontekstis (tõstmise maailmas) on tegu komplimendiga. Loom (või inglise keeles beast) öeldakse sportlaste kohta, kes teevad tavamõistusele uskumatuid tükke. Vinnavad üles raskusi, millest varem pole jagu saadud. Ja just sellist võistlust on täna oodata.

Mida suudab Mart Seim?

Märgid on head. Ukraina laagrites tehtud töö on täkke läinud ja jõunäitajad on paremad kui kahe aasta eest Houstoni MMil hõbedat võites. Toona tegi Seim senini kehtivad Eesti rekordid – rebis 190 kilo ja tõukas 248. Kindlasti on oluliseks indikaatoriks ka kehakaal. Toona kaalus ta 152 kilo. Kevadiseks EMiks Seim tervislike probleemide tõttu korralikku ettevalmistust teha ei jõudnud. Ta kaalus alla 150 kilo, rebis 180 ja tõukas 246. Nüüd on ta oluliselt raskem (viimaseid andmeid ei ole, Ukraina laagris oli koguni rekordkaalus - 157 kg).

Võtmeküsimuseks on rebimine, täpsemalt avakatse. Hädasti oleks vaja kohe alguses tulemus kirja saada, see annaks edasiseks võistluseks hea emotsiooni. Neljast viimasest tiitlivõistlusest koguni kolmel on Seimil avakatse ebaõnnestunud ja edasine on osutunud vigade parandamiseks ja tulekahju kustutamiseks. Kusjuures asi pole olnud jõus, vaid lihtsalt erinevad tehnilised vead on soorituse rikkunud.

Meenutuseks seeriad:

2015 Houstoni MM

185 – ebaõnnestus, 185 – õnnestus, 190 – õnnestus

2016 Forde EM

185 – ebaõnnestus, 185 – õnnestus, 191 – ebaõnnestus

2016 Rio de Janeiro olümpia

187 – ebaõnnestus, 187 – õnnestus, 191 – ebaõnnestus

2017 Spliti EM

180 – õnnestus, 185 – ebaõnnestus, 185 – ebaõnnestus

Ehk 12 katsest on edukad olnud vaid 5. Kahtlemata on see probleem. Anaheimis on Seimi nö lähtealgraskusteks 185 rebimises ja 235 tõukamises. Neid langetada ta ei saa, küll aga tõsta, kui enesetunne lubab. Igal juhul oleks hädavajalik teha rebimise algraskusel õnnestunud ja tehniliselt hea katse. Viimaste videode põhjal ta olekski justkui tehnika osas parem.

Tõukamine on Seimi trump. Alar Seimi sõnul ongi eesmärgiks seatud tõukamise nö väike medal. Houstonis tõukas Seim 248 kilo, Splitis 246. Rio de Janeiros jäi kirja 243, kuid tegelikult läks üles ka 250 (kohtunikud tegid väga vaieldava otsuse ja tühistasid selle tõuke), 255 kilo suutis Seim võtta rinnale, kuid mitte üles tõugata.

Anaheimis rebis Seim treeningul 175 kilo hea tehnikaga ja tõukas pukkidelt 250 kilo.

Väike ennustus. Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetus tegi isekeskis väikese ennustusmängu. Kõige pessimistlikum pakkus kogusummaks 432 kilo, kõige optimistlikum (võite ise pakkuda, kes see oli – Jaan Martinson loomulikult) 453. Kaheksa vastaja keskmine pakkumine oli 440,88. Avaldan siinkohal oma ennustuse: rebimine 191, tõukamine 250. Ehk olen mõõdukalt optimistlik. Iseküsimus on, mis koha sellega saab, sest konkurents on hirmus. Hullumeelne seltskond on koos! Maailmarekordiks on võimelised 2-3 sportlast. Kogusumma medalit ükski ajakirjanik Seimile ei ennustanud. Loodame, et me eksime!

Keda tuleb jälgida?

1. Laša Talahhadze – täielik loom

24aastane grusiin on olnud viimastel aastatel ala täielik valitseja – olümpiavõitja, valitsev maailmameister ja Euroopa meister. Rebimise rekord on 217, tõukamises 258. Maailmarekorditeks on siis rebimise 217 ja kogusumma 475. Aga... hiljuti rebis ta Gruusia meistrivõistlustel uueks mitteametlikuks margiks koguni 220 kilo, lisaks tõukas seal 254. Igal juhul on mees härga täis ja meie toimetuse juhi Peep Pahvi otsus võtta vastu minu pakutud kihlvedu, et MMil sünnib maailmarekord, oli väga kerglane otsus. Rekord sünnib ja kihlveo võitmine on lihtne nagu lapselt kommi ära võtmine.

Prognoositav lõpptulemus: 470 – 480.

Anaheimis rebis Talahhadze treeningul 210 kilo väga kergelt.

24 year old @talaxadzelasha 🇬🇪 snatches 210kg in training! He followed it up with two 240kg clean and jerks! #210kg #snatch #2017iwfwwc #georgia🇬🇪 A post shared by All Things Gym (@atginsta) on Nov 30, 2017 at 7:16pm PST

2. Behdad Salimi – kuninga naasmine

27aastane iraanlane tuli olümpiavõitjaks 2012. aastal Londonis. Seejärel on teda seganud vigastused, Rio de Janeiro olümpial osales ta kõigest pool aastat pärast põlveoperatsiooni. Seal rebis ta toonaseks maailmarekordiks 216 kilo, kuid tõukamises jäi nullile. Mehe tõukamise mark on 255 kilo, kuid hiljuti sai ta treeningul üles koguni 260. Maailmarekordiks on teatavasti 263 (omanikuks iraanlane Hossein Rezazadeh). Hiljuti tegi Salimi Iraanis „soojendusvõistlusel” 461 kilo. Peaks olema oma 170 kiloga kõige raskem tõstja MMil.

Prognoositav lõpptulemus: 467 – 477.

Salimi õnnestunud treeningkatse 260 kiloga.

260C&j#weightlifting A post shared by ماساژور تیم ملی وزنه برداری (@ehsan_sharif_ahmadi) on Nov 22, 2017 at 9:13am PST

3. Saeid Alihosseini – „mees metsast”

Tegelikult 29aastane iraanlane pole mingi mees metsast, aga tema naasmine jätab kummalise mulje.„Väga vastik lugu. 2009. aastal sai ta teist korda dopinguga vahelejäämise eest eluaegse karistuse. Siis muudeti see 12 aastaks. Siis lühendati kaheksa peale ja nüüd ongi ta jälle väljas,” selgitas Mart Seimi isa Alar, mis mees Alihosseini on. Juttude järgi olevat ta kunagi treeningul rebinud koguni 220 ja tõuganud 270 ehk kaugelt üle maailmarekordi. Ametlikult tegi ta hiljuti Iraanis 210 ja 253.

Prognoositav lõpptulemus: 463 – 473.

Iraani meistrivõistlustel tõukas Alihosseini 253 kilo.

@saeid.alihosseini 253 kg C&J A post shared by Iranian Weightlifting (@iranian_weightlifting) on Oct 25, 2017 at 8:51am PDT

5. Rustam Djangabajev – kas ta teeb seda jälle?

Olümpial oli 24aastane usbekk täielik üllatusmuna. Võistles B-grupis, tegi 43kiloga(!) isikliku rekordi ja maandus kuuendaks, täpselt Seimi ette. Tänavu Aasia meistriks tulles rebis ta juba 199 ja tõukas 243. Kui ta nüüd jälle 43 kilo rekordile otsa paneb, oleks tulemus juba 286 kilo. See oli nüüd nali. Loodetavasti...

Prognoositav lõpptulemus: 440 – 450.

4. Fernando Reis – jamast hoolimata MMile

27aastane brasiillane sai olümpial viienda koha, rebis 195 ja tõukas 240. Nüüd pidi mees olema kuuldavasti elu vormis ja valmis kõvemaks tulemuseks. Reis sattus tänavu totrasse skandaali. Nimelt kuulutas Brasiilia tõstmisliit ühe jõuproovi, kus Reis ei osalenud, tagantjärele MMi katsevõistluseks ega tahtnud teda üldse Anaheimi saata. Reis võitles oma õiguste eest suisa juristide abiga ja sai ikkagi õiguse võistelda.

Prognoositav lõpptulemus: 435 - 445.

Anaheimis tegi Reis treeningkatsel tõukamist 212 kilose kangiga.

6. Jiri Orsag – eluvõimalust haistev tšehh

Kui 28aastane tšehh kuulis, et üheksa riiki jäetakse dopingujamade tõttu MMist eemale, teatas ta ajakirjanikele, et näeb endal medalivõimalust. Paraku on dopingupatt ka Orsagi enda CVs kirjas. Igal juhul arvestab Seim kindlasti Orsagiga. Ametlikud rekordid 187 ja 241, treeningul on rebinud ka 192.

Prognoositav lõpptulemus: 434 – 444.

Kõikide osalejatega saad tutvuda SIIN. Võistlusest teeb otseülekande Viasat Sport Baltic.