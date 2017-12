OTSEBLOGI | Hull võistlus! Talahhadze püstitas fenomenaalse maailmarekordi, Seim saatis ajaloo prügikasti Eesti rekordi

Esmalt vastus viimasele küsimusele: suur tõenäosusega. Favoriit Laša Talahhadze on on elu parimas vormis ja maailmarekord peaks langema. Mart Seim on samuti jõudnud heasse seisu ja loodame, et ta saab jagu senistest Eesti markidest.

Tõstmise MM

Märt Roosna: Toitšijev jätkab 231ga ja saab selle üles.

Märt Roosna: Nagy tõukab teisel katsel 226.

Märt Roosna: Bidani tõukab kolmandal katsel 225, kogusummaks 420 talle.

Märt Roosna: Toitšijevi jaks käib 225 kilost algraskusest üle.

Märt Roosna: Nagy alustab raskusest 219... Rinnale ja... üles. Olemas.

Märt Roosna: Bidani ei saanud algraskust 215 kilo üles, kuid teisel katsel alistub 217.

Märt Roosna: Jaan, kirjelda veidi, kuidas seal spordihallis siis meeleolu ja melu on? Palju publikut on?

!: Iraan ju tuumamaa, eks omale ka midagi leiutatud.

Awe: ma arvan et tänasel päeval pole maailmas mitte ühtegi spordiala, kus kõik sportlased 100% puhtad oleksid

Jaan: Oleme kohapeal elame kaasa

Märt Roosna: Võistlus jätkub tõukamisega.

Silver: Iraanlastel pidevalt probleemid selle dopinguga, küll Talahhadze ka ükskord vahele jääb. Kipun arvama et mees ei ole ikka päris puhas.

Märt Roosna: Võistlus on olnud väga äge! Öösel üleval olemine on juba ära tasunud.

mel: keegi reaalselt usub, et grusiin ja iraanlased on puhtad ka?

Märt Roosna: Kuhu siit tõusta võib? Bidani peaks Seim kindlasti kätte saama. Reisi ja Djangabajeviga läheb raskeks. Alihosseini... Mingi variant on. Kaks esimest medalit on kindlasti läinud. Kui keegi just nulli ei saa.

Märt Roosna: Rebimise kuld Talahhadzele (220), hõbe Salimile (211), pronks Alihosseinile (203). Edasi: 4. Reis 200, 5. Djangabajev 200, 6. Bidani 195, 7. Seim 191.

Märt Roosna: Olemas! Talahhadze kohta tavatult raskelt, aga ometi. 220 kilo! Võimas!

Märt Roosna: Ja nüüd, daamid ja härrad, Talahhadze ja 220 kilo... Ehk kolm kilo rohkem kui maailmarekord. Kas läheb üles?

Märt Roosna: Ei! Puudu ei jää palju, kuid Salimi ei suuda liigutust lõpuni teha.

Märt Roosna: Salimi kolmas katse, 216 kilo...

G&G: Suurepärane ajastus ! Järvamaal läks karude madistamise peale elekter ära:(

Märt Roosna: Oi kui kiirelt ja lihtsalt!

Märt Roosna: Talahhadze läheb tõstma 215 kilo...

Märt Roosna: Ja olemas, Salimil kirjas 211.

Märt Roosna: Iraani fänne on Anaheimis kõvasti. Ei tea, kas seal mõni eestlane ka on peale sportlaste?

Märt Roosna: Käskis enne katset kang veel ära puhastada...

Märt Roosna: Nonii, nüüd hakatakse paugutama. Salimi proovib raskust 211...

Märt Roosna: Talahhadze ja algraskus 210. Ei mingit probleemi!

Märt Roosna: Salimi saab 205 pikema tsirkuseta üles, ehkki natuke otsis tasakaalu.

Märt Roosna: 204 on ka Djangabajevile liiast, jääb tallegi 200.

Märt Roosna: Reis 204 kilo üles ei jää, jääb 200.

Märt Roosna: Alihosseini võtab end kokku ja saab 203 kolmandal katsel ikkagi üles. Aga võimalusi mängis maha kõvasti see "mees metsast".

Märt Roosna: Ka Hosseini teine katse ebaõnnestub. Nüüd sai kangi juba pea kohale, aga ei fikseerinud ega jõudnud tõusmiseni. Ei ole mehel pika dopingukaristuse tõttu lihtne nüüd suure pausi järel tiitlivõistlusel esineda.

Märt Roosna: Alihosseini laskis algraskuse 203 kiloni ja... Ja ei! Jättis katse pooleli.

Märt Roosna: 200 alistub ka Djangabajevile.

Märt Roosna: Reis viib teisel katsel isikliku rekordi 200ni. Ja möllab seejärel korralikult.

Märt Roosna: Bidani teeb taas ilusa kiire liigutuse ja 195 kilo sirgetel kätel. Hea võistlus tema poolt.

Märt Roosna: 195 kilo Seim siiski üles ei saa, kang tõusis lõuani, siis jäi katse pooleli. Aga 191 kilo on Eesti rekord ja hea algus võistlusele.

Märt Roosna: Djangabajev alustab 195st ja ei väärata. Nüüd Seim ja 195...

Märt Roosna: Orsagile jäi 185 parimaks.

Märt Roosna: Reis tõstis hea tehnikaga 192, Bidani sai eelnevalt kirja 191.

Märt Roosna: Seim uuendas rebimises Eesti rekordit kilo võrra ja kolmas katse on veel ees.

Märt Roosna: Olemas!!!

Märt Roosna: Seim asub ründama Eesti rekordit 191.... Pöidlad pihku!

Märt Roosna: Orsag palub viimaseks katseks kangile 190 kilo. Aga ei - isiklikku rekordit ei sünni.

Märt Roosna: Nagy ja 188... Üleval.

Märt Roosna: Orsag saab teisel katsel 185st jagu.

Märt Roosna: Seim valis järgmiseks raskuseks 191.

Rauno Liitmäe: Super töö, Mart! Hea algus! USAs olevad Eesti kümnevõistlejad on igal juhul igati ärkvel ja parasjagu küll loengus, ent siiski pöidlad pihus kaasa elamas!

Märt Roosna: Bidani saab 185 kilo kena kiire liigutusega üles.

Märt Roosna: Kena! 185 kilo kirjas kohe Seimil!

Märt Roosna: Väga oluline katse...

Märt Roosna: Seim...

Märt Roosna: Orsag alustab 185st. Ei!

Märt Roosna: Toitšijev rebib 184 kolmandal katsel siiski üles.

Märt Roosna: Toitšijevi katsega 184ga nurjub.

Märt Roosna: Nagy ja 183 - olemas.

Märt Roosna: Toitšijev rebib 180 kilo kergelt üles.

Märt Roosna: Läheb lahti!

Märt Roosna: Seimil on mõlema sääreluu peal väike teip. Ei oska öelda põhjust. Loodetavasti ei ole seal mingeid tõsiseid põhjuseid.

Märt Roosna: Seim just rebis lava taga soojenduseks üsna kergelt 170 kilo.

Märt Roosna: Tutvustamine. Seim on kasvatanud korraliku hambeme ja tundub olevat heas tujus.

Märt Roosna: Vastan siin ka mulle privaatselt laekunud küsimusele, mis kipub korduma: miks ei ole Delfi MMil kohapeal? Jah, olen küsijatega nõus. Ega see minu arust ka õige asi ei ole. Usun, et kui Seim näitab sel MMil rekordeid, siis järgmine aasta oleme me Türkmenistanis kohal nagu viis kopikat.

Märt Roosna: Kõva soojendus käib lava taga. Hea on see, et rebimises on Seimi tasemel sportlasi seekord võrdlemisi palju, seega jääb tal katsete vahele piisavalt aega. Algraskuseks on märgitud 185, usun, et sellest ta ka alustab. Tõukamises seevastu pakuks, et ta lükkab tegelikult sellele 235le mõned kilod otsa.

Märt Roosna: Mina arvan, et lähtume täna tulemusest. Kui Mart teeb rekordi, aga jääb kuuendaks - no mis siis ikka teha. Tuleb rahul olla. Seda enam, et tippudest on mitmed juba varem mängureeglite vastu eksinud.

G&G: Kardan, et meie elukas Jääb täna nende teiste elukatele natuke alla:( pakun 6-7 koht Seimile .

Vahepalaks on video, kus näete Seimi kolmest eri ajast. Esimene on õige ammu, teine aastast 2013 ja kolmas olümpialt.

Märt Roosna: Ühe "rekordi" on Seim MMil juba püstitanud - tal on kaalu koguni 158,36 kilo! See on väga hea märk. Seim ütles kolm kuud tagasi, et loodab jõuda 155ni. Houstonis 2015 kaalus ta 152, aga pärast sel kevadel toimunud EMi tabas teda kaalulangus ja number langes 142ni. Muidugi ei anna kaalunumber ainuüksi midagi, aga see on oluline näitaja. Raskeim on Salimi (173,7), järgnevad Alihosseini (169,3) ja Talahhadze (166,0). Rohkem Seimist raskemaid mehi MMil ei ole.

Märt Roosna: Kokkuvõte oleks järgmine: võistlusel on kolm selget soosikut, siis on neljameheline grupp, kellel tekib suure medali võimalus, kui ees keegi vääratab või nad ennast väga korralikult ületavad. Ja Bidani, Nagy ja Toitšijev ei tohiks suurde mängu sekkuda.

Märt Roosna: Seimist rohkem on algraskuseks võtnud veel Djangabajev (195 ja 240) ja Reis (190 ja 235). Orsagil kirjas 180 ja 235. Teised alustavad juba madalamalt: Peter Nagy (Ungari) 183 ja 217, Hojamuhhamet Toitšijev (Türkmenistan) 180 ja 225, Walid Bidani (Alžeeria) 185 ja 215.

Märt Roosna: Suur kolmik alustab nii: Talahhadze 210 ja 245, Alihosseini 205 ja 245, Salimi 205 ja 240.

Märt Roosna: No nii, algraskused avaldatud. Seimil kirjas 185 ja 235.

Märt Roosna: Jagan teiega päris huvitavat intervjuud Laša Talahhadzega. See mees üldiselt intervjuusid ei anna. Kui Rio olümpial Jaan Martinson üritas võistluse järel temalt kommentaari küsida, siis vaatas Talahhadze temast lihtsalt mööda. Aga siin on ingliskeelne jutt. Alkoholi kohta ütleb maailma tugevaim mees näiteks nii: "Mitte kunagi! Ja ei hakka ka kunagi (kasutama). Tõsi, erilistel puhkudel ei ütle ma "ei" klaasikesele hea veiniga. Aga see on ka kõik!"

Märt Roosna: Asi klaar, USA sai koduselt MMilt kulla kätte. Robles tõukas 158 kilo ja sai kogusummaks 284. Seega kõik kolm kulda talle. Rebimises 115 kiloga neljandaks jäänud egiptlanna Saimaa Haridy tõukas 153 ja teenis kogusumma 268ga kolmanda koha. Nende vahele mahtus varem mainitud Hubbard 275 kiloga.

Märt Roosna: Naiste tõukamine veel käib. Tundub, et publikuga on Anaheimis täna lood hapud, kuigi naiste võistlusel on neil head võiduvõimalused.

Märt Roosna: Kõige suuremate naiste rebimine läbi. Võitis ameeriklanna Sarah Robles 126ga, Laurel Hubbard (Uus-Meremaa) sai üles 124 ja Tania Goudalupe Mascorro Osuna (Mehhiko) 119.

Märt Roosna: Kiidame terase silmaga lugejat, kes tegi tabava märkuse. Tõepoolest, tegu oli hoopis üliraskekaallaste (+105 kg) B-grupiga, mille võitis Saksamaad esindav Alexej Prohorow, kes rebis 190 ja tõukas 216. Vabandan eksituse eest! Mu ainuke vabandus on see, et vaatasin hoopis võrkpalli Meistrite liiga kohtumist, kus Renee Teppani tööandja Trentino alistas Timo Tammemaa koduklubi Noliko 3:1.

Kes pole näinud, see vaadaku üle. Asjalik saade Ott Kiivikalt Mart Seimist.

Henry: Julgen pakkuda et rebimine 195 ja tõukamine 252

Märt Roosna: Tere õhtut! See on just õige koht, kuhu kõik suured ja väikesed tõstmise huvilised ja Mart Seimi fännid täna kogunevad. Soojenduseks ootame teie arvamusi: mida suudab Mart Seim täna?