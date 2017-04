OTSE SPLITIST: Seimi rebimine ebaõnnestus, Talahhadze püstitas imekergelt maailmarekordi!

Poodiumile peaks tal loodetavasti asja ikkagi olema. Tõukamises on eestlane endiselt maailma üks kõvemaid. Rio de Janeiro olümpial ei leidnud erilist kõlapinda fakt, et ta sai tõukamises kolmanda koha. Kui olümpial rebimise ja tõukamise eest eraldi medaleid ei jagatud, siis EMil tehakse seda endiselt.

Mart ja treener Alar Seim on EMi eel hoidnud madalat profiili ja väljaütlemistes jäänud tavatult tagasihoidlikeks. Isa ütles, et rekordivormis ei tohiks poeg olla. Esialgu kavandati algraskusteks rebimises 180 kilo ja tõukamises 235, Seimi nimel olevad Eesti rekordid on vastavalt 190 ja 248.

Võtame ette olümpia protokolli. Seim sai seal seitsmenda koha, Horvaatias on kohal esimesed neli meest.

Grusiin Laša Talahhadze. Rebis olümpial 215 ja tõukas 258, viies maailmarekord 473 kiloni. „On ette teada, et tema vastu ei saa siin keegi,“ tõdes Seim. Kindlasti ihub Talahhadze hammast rebimise maailmarekordi peale. Mäletatavasti võttis ta Rios 215 kiloga rekordi korraks enda nimele, kuid iraanlane Behdad Salimi võttis selle minut hiljem tagasi.

Armeenlane Gor Minasjan. Olümpial sai ta hõbeda tulemustega 210 ja 241. Hõbedal oli Minasjan ka aasta tagasi Forde EMil, saades toona kogusummaks 443. Minasjani alistamiseks ei tohiks Seim talle rebimisega kaotada üle kümne kilo. Paraku tundub, et praeguse vormi pealt on tal keeruline selle ülesandega hakkama saada.

Grusiin Irakli Turmanidze. Kogenud 32aastane tõstja üllatas Rios korraliku (ja veidi seletamatu) arenguhüppe ja pronksmedaliga. Ta rebis 207 ja tõukas 241. Kuuldavasti ei tohiks ta praegu päris samas vormis olla, algraskuseks* valis grusiin registreerimisel Seimist viis kilo rohkem – 435. Turmanidze on tippudest Seimi kõrval teine, kes ei ole sattunud dopinguga pahuksisse.

Armeenlane Ruben Aleksanjan. Rios rebis 195 ja tõukas 245 ning jäi esimesena medalita. Talahhadze, Aleksanjan ja Seim peaksid olema kolm kõige paremat tõukajat, ehkki arvestada tuleb kindlasti ka venelase Ruslan Albegoviga.

Venelane Ruslan Albegov. Kahekordne maailmameister jäi olümpiast Venemaa koondise võistluskeelu tõttu eemale. Mehe rekordid on kõvad (210 ja 255), kuid Venemaa karikavõistlustel piirdus ta 185 ja teisel katsel tõugatud 239ga (kolmandast katsest Albegov loobus). Sportlane ütles isegi võistluse eel: tippvormis ma ei ole. Samas on ka keskmises vormis Albegov Seimile paras pähkel.

Ukrainlane Oleg Prošak. Seimide arvates tuleb arvestada ka ukrainlase Oleg Prošakiga, kes võidutses EMil kaks aastat tagasi, kuid andis seejärel positiivse dopinguproovi. Prošak sai toona EMil kirja 435.

Eesti Päevalehe ja Delfi ennustus: Seim rebib 185 kilo ja tõukab 243 ning tuleb tõukamises kolmandaks ja jääb üldarvestuses esikolmikust välja. Kuld kuulub Talahhadzele, hõbe Minasjanile ja pronksi võtab Aleksanjan. See oleks selline realistlik prognoos. Muidugi on võimalus, et Seim serveerib tõukamises ilusa üllatuse. Meenutame, et Rios tõukas ta üles ka 250 kilo, kuid kohtunikud ei lugenud seda ära. Seejärel suutis Seim elus esimest korda võtta rinnale 255 kilo, kuid üles ta seda tõugata ei jaksanud.

Võistlus algab Eesti aja järgi kell 18.10. Otseülekannet näitab ETV2, Delfi on Splitis kohal ja teeb võistlusest tekstipõhist otseblogi.

Tõstmise EM

Märt Roosna, Split: Talahhadze alustab tõukamist 238 kilost ja probleeme see talle ei valmista.

Märt Roosna, Split: Albegov näitab avakatsel 237 kiloga võimu - seal on varu.

Märt Roosna, Split: Vabandan eksituse eest, enne Seimi sai 235 kilo kirja Minasjan, mitte Aleksanjan.

Märt Roosna, Split: Seim teeb hea katse ja 235 kilo kirjas.

Märt Roosna, Split: Aleksanjan saab algraskuse 235 kilo üles. Nüüd proovib sama Mart.

Märt Roosna, Split: Uus info: Turmanidze on loobunud. Ilmselt vigastuse tõttu.

Märt Roosna, Split: Kuna Seimi ja teiste tippmeeste katsetani on aega, ütleme ära ka lugejamängu vastuse. Seim ei tõstaks üles mitte ühtegi Peep Pahvi. Asi lihtne: kang on kõva ja konkreetne, Pahv pole... khm... nii kompaktne ja kipuks siputama. Kuna ühtegi õiget vastust ei laekunud, saavad Tarmo Paju ja Jaan Martinson õiguse kahekesi sauna minna.

Märt Roosna, Split: Prošak jäigi nullile. Seega kui Seim teeb nö oma tavalise tulemuse ära ja teised ees ei väärata, oleks kohaks ilmselt kuues. Aga loodetavasti õnnestub tal ikka veel mõni mees kätte saada.

Märt Roosna, Split: Prošakil on probleemid algraskuse 220 kiloga. Kaks katset on juba ebaõnnestunud.

Märt Roosna, Split: Albegov osutus bluffijaks. Rebimises võttis esmalt algraskuseks 195, kui tegelikult alustas 186st ja sai alles kolmandal katsel üles 196. Vaevalt, et ta tõukamist alustab 250st, nagu praegu kirjas.

Märt Roosna, Split: Seimi jaoks on 180 selge tagasilöök, sama resultaadi sai ta kirja ka Eesti meistrivõistlustel, milleks vormi ei timminud. Aga nagu ütleb Eesti rahva vanasõna: kui ei oska rebida, siis tuleb jõuga tõugata! Ehk üldarvestuses medali püüdmine on väga vähe tõenäoline, kuid kindlasti tahab Seim oma trumpalal jõuda esikolmikusse.

Märt Roosna, Split: Seis rebimise järel: Talahhadze 217, Minasjan 211, Turmanidze 201, Albegov 196, Prošak 190, Aleksanjan 190... Seim hoiab 180ga 11. kohta.

Märt Roosna, Split: Talahhadze proovib 217 kilo...

Märt Roosna, Split: Maailmarekord! Talahhadze rebib 217 kilo KERGELT!

Märt Roosna, Split: Minasjan jahmatab - 211 kilo! Ääretult krobelise tehnikaga, kuid meeletu jõu ja tahtega. See on kõva avaldus.

Märt Roosna, Split: Talahhadze teisel katsel - 210 kilo. Nüüd läheb maailmarekordit ründama.

Märt Roosna, Split: Minasjan teisel katsel hirmsa ponnistusega 205 kilo.

Märt Roosna, Split: Turmanidze lõpptulemuseks jääb 201.

Märt Roosna, Split: Talahhadze rebib avakatsel 203 kilo.

Märt Roosna, Split: Minasjan ajab avakatsel 200 kilo koleda tehnikaga puhtalt jõu pealt üles.

Märt Roosna, Split: Turmanidze teisel katsel 197 kilo. Hakkavad need tipud meie Mardi haardekaugusest ära kaduma...

Märt Roosna, Split: Albegovi lõpptulemuseks jääb 196.

Märt Roosna, Split: Prošaki jaoks on 195 liig, Aleksanjanile samuti.

Märt Roosna, Split: Albegov sai üles 192 kilo.

Märt Roosna, Split: Aleksanjan saab teisel katsel tulemuse kirja - 190 kilo.

Märt Roosna, Split: Prošak saab teisel katsel üles 190.

Märt Roosna, Split: Turmanidze avakatse - 190 kilo olemas.

Märt Roosna, Split: Albegov rebib sissejuhatuseks 186 kilo, Aleksajan jääb 190ga jänni.

Märt Roosna, Split: Katse oli lootustandvam, kuid ta ei suutnud püsti tõusma hakates leida õiget tasakaalu ning katse ebaõnnestus.

Märt Roosna, Split: Kahjuks ei saa Seim ka kolmandal katsel 185 kilo ülesse.

Märt Roosna, Split: Nii, Seimi kolmas katse, raskuseks endiselt 185 kilo.

Märt Roosna, Split: Teine katse ja 185 kilo... Eip. Seim saab kangi peaaegu pea kohale, kuid ei suuda hakata kükist püsti tõusma.

Märt Roosna, Split: Ja nüüd Mart...

Märt Roosna, Split: Prošaki jaoks pole algraskus 185 kilo probleem.

Märt Roosna, Split: Luureinfo ütleb, et ka lava taga liikus 160 kilo ja 170 kilo kenasti üles. Tihti on Seimil just avakatse ebaõnnestunud, nüüd on siit hea edasi minna. Järgmiseks raskuseks tal 185 kilo.

Märt Roosna, Split: Seimi avakatse ja 180 kilo kergelt üleval!

Märt Roosna, Split: Võistlejate tutvustamine on läbi. Läheb lahti! Vabandame ette võimalike probleemide eest, internett on siin üsna ebastabiilne.

Märt Roosna, Split: Võistlus on kohe algamas. Hall mahutab 1000 inimest ja ongi üsna täis minemas. Meie hoiame silma peal siis eelkõige seitsmel sportlasel, kes peaksid jagama medalid ja esikuuiku kohad.

Märt Roosna, Split: Teiste tugevamate algraskused: Minasjan 200 ja 240, Aleksanjan 190 ja 240, Turmanidze 190 ja 225, Prošak 185 ja 225. Tundub tõesti, et Albegov võtab suure riski. Äkki lendab omadega uppi ja saab kuskil nulli? Siis võib avaneda ka Seimil võimalus. Turmanidze tundub olevat taas lihtsurelike hulgas. Armeenlastega on ka muidugi raske. Igal juhul tuleb põnev võistlus ja mine tea - äkki nikerdab Seim ikkagi veel ühe "suure" tiitlivõistluse medali siit välja.

Märt Roosna, Split: Mart Seim valis algraskusteks oodatult 180 ja 235 kilo. Kaalu on meie mehel 149,8 kilo. Suure üllatuse serveeris algraskusi sättides Albegov, venelane, kes on kurtnud, et vormi pole, alustab rebimist 195 ja tõukamist 250 kilost! Võrdluseks Talahhadze algraskused: 203 ja 237. Tundub, et Albegov läheb täispangale ja üritab grusiini "kiusata".

Märt Roosna, Split: Selgunud on naiste üliraskekaallaste Euroopa meister - venelanna Tatjana Kaširina. 107 kilo kaaluv daam rebis 137 kilo ja tõukas 180 kilo. Tundub, et Albegoviga analoogne "seletamatu vormilangus" on tedagi tabanud, sest Kaširina nimel olevad maailmarekordid on 155 ja 193.

Märt Roosna, Split: Tere, kõik suured ja väikesed kangiusku spordisõbrad! Taas on käes see päev, kui saame kaasa elada Mart Seimi heitlusele tiitlivõistlusel.