Olümpiavõitja paneb kuldmedali õilsal eesmärgil oksjonile

Iraani tõstja Kianoush Rostami paneb oksjonile oma Rio olümpial võidetud kuldmedali, et aidata kodumaad pärast ohvriterohket maavärinat.

452 inimese surma põhjustanud maavärin raputas Iraani pühapäeval ning lisaks inimeludele purustas 7,3-magnituudine maavärin tuhandeid hooneid ja jättis meeletus koguses inimesi peavarjuta.

"See väike samm on minu kohustus, et aidata kaasmaalasi, kes maavärina tõttu kannatasid," vahendab Rostami sõnu Iraani uudisteagentuur Tasnim. "Annan oma kuldmedali rahvale tagasi, sest see on niikuinii nende oma. Kasutan oksjonilt saadud raha maavärina ohvrite aitamiseks."

Rostami võitis Rio olümpial kuldmedali kuni 85-kilogrmmiste meeste arvestuses.