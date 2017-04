Niidetult langenud Leho Pent: sain kangi pea kohale, siis käis raks

Leho Pendi jaoks lõppes tõstmise EM pärast kolmandat rebimise katset – küünarliiges ütles üles.

Nädal varem vigastas Albust pärit atleet vasakut küünarliigest ja doktor Madis Rahu soovitas Spliti EM-ist loobuda. Mullu suurde sporti tagasi tulnud 27-aastane Pent, kes teenib igapäevaselt leiba taksojuhina, tahtis siiski proovida. Algraskus 155 kilo probleeme ei valmistanud. Seejärel tõrkus 160 kilo sirgetele kätele kerkimast. Kolmandal rebimise katsel sai ta isiklikku rekordit kordava 162 kilo juba peaaegu pea kohale, kuid viskas äkilise valusööstu tõttu kangi maha, kukkus dramaatiliselt pikali ja haaras grimassides paremast küünarnukist. Saatuse irooniana oli ta vigastanud hoopis teist kätt.

Tõukamise asemel kiirabiga haiglasse

Edasi võistlemisest polnud juttugi, kiirabi viis mehe hoopis haiglasse. „Talle tehti röntgen, ilmselt on küünarliigeses rebend. Vasaku küünarliigese vigastuse tõttu üritas ta veidi parema käega kompenseerida. Hoidis kangi natuke teistpidi ja koormus oli suurem,“ selgitas juhendaja Alar Seim.

Elus korduvalt palju ränkasid vigastusi – sealhulgas mõlema küünarliigese trauma – üle elanud Pent kahetses, et ei saanud tehtud tööd realiseerida tulemuseks. „Vorm oli väga hea. 160 kilo rebides oli väike kartus sees, et midagi juhtub. Kolmandaks katseks võtsin ennast kokku, sain raskuse pea kohale ja siis käis raks. Valu oli suur. Haiglas anti valuvaigisteid, kuid ega need mõjunud,“ rääkis Pent.

Kui pikaks kujuneb vigastuspaus, ei saa praegu veel öelda. Tallinnasse tagasi jõudes läheb ta MRT-uuringule, siis saab vigastuse tõsidusest rohkem teada. „Treeningpausi ei tule nagunii, kükke saan ikka teha. Aga ilmselt kolm kuud selle käega enam tõsta ei või,“ teadis Pent isiklikele kogemustele tuginedes.

Alar Seim üritas lohutada: „Asja positiivsem pool seisneb selles, et nii Leho kui ka Mart on pärast traumasid hästi tagasi tulnud ja rekordeid teinud.“

Treeningkaaslast lava taga aidanud ja areeni ääres ergutanud Mart Seim oli mõistagi samuti pettunud ja kurb. „Muidugi lootsin enne oma võistlust saada siit positiivsemaid elamusi,“ nentis täna võistlev Seim. „Leho seis oli hea. 155 tuli väga kergelt, ka järgmistel katsetel oli kang kerge. Asi on psüühikas. Kui mingi koht ei ole päris sada protsenti kindel, siis kiputakse teisega kompenseerima.“

ENNE VÕISTLUS

Nädal tagasi tegi Pent treeningul küünarliigesele liiga. Lisaks avastati väike rebend ka sportlase õlas. Pent otsustas siiski doktor Madis Rahu hoiatust eirata ja astub täna kell 15.00 algavas kuni 94kiloste meeste B-grupi heitluses areenile. Tervist ta sihilikult rikkuma ei hakka, liigseid riske ei võta, aga kui vähegi võimalik, üritab siiski võistelda.

„Õla asi peaks lihtsam olema. See annab tunda ja muutub valuliseks, aga laseb teha. Mure on rohkem küünarliigese pärast. Eks psühholoogiliselt see kindlasti mõjutab, otsustaval hetkel võib suuremate raskuste puhul jääda julgusest puudu. Püssi ma põõsasse ei viska, lähen annan endast parima,“ lubas Pent. „Enne kui midagi murdub, peaks käsi tunda andma hakkama. Eks siis vaatab edasi.“

Paar päeva tagasi lubas käsi treeningul rebida 140 kilo, ehkki läbi valude. Noorsoo vanuseklassis EM-medalile tulnud Pendi sportlastee on olnud keeruline. Palju on olnud vigastusi, aga ka muid tagasilööke. Kolm aastat tagasi rebis ta EMil 158 kilo ja tõukas 197. Ta isiklikule rekordile vaid ühe kiloga alla jäänud kogusumma 355 andis viienda koha. Paraku sügisene MM Houstonis ebaõnnestus ja Albust pärit sportlane jäi nullile. Ta jäi ilma alaliidu stipendiumist ning pidi tööle minema. Esialgu jätkas Pent veel töö kõrvalt harjutamist, kui vahepeal lõi juba käega – nii tippsporti teha ei saa!

Ometi otsustas ta aasta tagasi suurde sporti naasta ning just seetõttu ei taha nüüd kergekäeliselt tiitlivõistlusest loobuda. Märtsis peetud Eesti meistrivõistlustel viis Pent rebimises isikliku rekordi 162 kiloni, tõukamises ei ole ta comeback’i järel veel soovitud tulemust näidanud.

Eesti Päevaleht ja Delfi on Splitis saalis kohal ning toob tänase Pendi ja homse Mart Seimi võistluse võtmehetked operatiivselt lugejateni.