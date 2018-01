Mis saab Mart Seimi medalijahist? Kevadine EM taas suure kahtluse all

Mart Seim. Foto: Hendrik Osula

2018. aasta tõstmise EM pidi esmalt toimuma Türgis, kuid selle riigi sportlaste dopingupattude tõttu loobuti sellest võimalusest. Seejärel räägiti, et võistlus võiks toimuda Rootsis, kuid ka see võimalus langes ära, kuna rootslaste jaoks jäi ettevalmistusaeg lühikeseks. Viimati oli EM-i korraldajana kirjas Albaania pealinn Tirana, kuid taas on probleemiks doping ning nüüdseks on selge, et Tiranas võistlus ei toimu.