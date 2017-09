Mart Seimile ootamatu pakkumise teinud ukrainlased viisidki lubatu ellu

Praegu Ukrainas Kamjanets-Podilskõis laagerdav Eesti parim tõstja Mart Seim tunnistas enne laagrisse sõitmist, et ukrainlased meelitasid neid heade treeningtingimustega. Lisaks anti ka esialgu üks omapärane lubadus, mis tegelikkuses ka täideti.

“Ukrainlased ei teinduki nalja ning tõid mulle kohale suurema voodi,“ tõdes praegu Ukrainas viibiv üliraskekaalu tõstja.

Seim sõitis Kamjanets-Podilskõisse laagrisse kuu alguses ning enne novembri lõpus Anaheimis algavat MM-i teeb Seim Ukrainas kolm kolmenädalast treeninglaagrit.

“Tingimused on kõik väga head. Kõik vajalik on olemas,“ kiitis Seim ukrainlaste spordikeskust. “Praegu on ka trennides kõik asjad sujunud. Raskused ei ole veel eriti suured. Kõige tähtsam on see, et keha on püsinud terve.“