Mart Seimi segane olukord päädis mõistliku lahendusega

Kui vahepeal oli õhus variant, et kevadeks planeeritud tõstmise Euroopa meistrivõistlused lükkuvad suvesse, siis nüüd on uus korraldaja leitud ja sportlased treeningukavu ümber tegema ei pea.

Mäletatavasti andis Euroopa tõsteliit jaanuaris teada, et dopinguskandaali tõttu astus Albaania alaliidu president ja kogu juhatus tagasi ning sellega seoses loobuti märtsi lõppu kavandatud EM-i korraldamisest. Kuna kiiresti asendaja leidmine on keerukas, oli õhus ka variant, et EM lükkub suve esimesse poolde.

Õnneks on nüüdseks leitud hea lahendus: korraldamise võttis enda õlule Rumeenia, võistlused toimuvad 26. märtsist kuni 1. aprillini Bukarestis. Mart ja Alar Seim ütlesid mõne nädala eest probleemist rääkides, et asukoha asjus neil pretensioone ei ole, ebameeldivad oleks, kui muutuks toimumise aeg.

2015. aastal MM-il hõbeda ja järgmisel hooajal EM-il pronksi võitnud Mart Seim oli hilissügisel toimunud MM-il viies, kuid kevadisel EM-il on ta väga tugev medalipretendent. MM-il olid temast kõvemad grusiin Laša Talahhadze, kaks iraanlast ja usbekk, EM-il osaleb neist arusaadavatel põhjustel vaid Talahhadze. Eurooplastest järgnes Talahhadzele ja Seimile MM-il tšehh Jiri Orsag, kes jäi eestlasest maha 22 kiloga.